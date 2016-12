Organizaţia Internaţională a Francofoniei, la 40 de ani de la înfiinţare

Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), ce reuneşte toate statele care au în comun limba franceză, sărbătoreşte, sâmbătă, de Ziua Internaţională a Francofoniei, 40 de ani de la înfiinţare. Cea de-a 40-a aniversare a organizaţiei este sărbătorită pe tema ”Diversitatea în serviciul păcii” şi pe cea a solidarităţii cu poporul haitian. Programul de evenimente care marchează această aniversare se derulează pe tot parcursul anului, în statele membre, până la cel de-al 13-lea Summit al Francofoniei, ce va avea loc la Montreux, în Elveţia, între 22 şi 24 octombrie. Un eveniment marcant va fi recepţia organizată sâmbătă seară, la Palatul Elysée, la invitaţia preşedintelui Nicolas Sarkozy, a secretarului general al OIF, Abdou Diouf şi a reprezentanţilor din Paris ai comunităţii francofone.

În 1880, geograful francez Onésime Reclus creează termenul francofonie pentru a desemna persoanele şi instanţele din toată lumea care folosesc limba franceză. În 1926 are loc înfiinţarea Asociaţiei scriitorilor de limba franceză (Adelf), ce reuneşte circa 1.000 de scriitori. În 1961 se parafează înfiinţarea asociaţiei care devine ulterior Agenţia Universitară a Francofoniei, ce reuneşte 710 instituţii de învăţământ superior din 85 de ţări. Apoi, pe 20 martie 1970 are loc înfiinţarea Agenţiei de Cooperare Culturală şi Tehnică, precursoare a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. În 1984 apare canalul de televiziune francofon TV5. Doi ani mai târziu, primul Summit al Francofoniei la Versailles, sub preşedinţia lui François Mitterrand. În 1989, au loc primele Jocuri ale Francofoniei, manifestare sportivă şi culturală, la Rabat şi Casablanca.

Sunt 200 de milioane de vorbitori de limbă franceză, dintre care 96 de milioane în Africa. Este cea de-a doua limbă a UE, cea de-a noua limbă în lume. 60% dintre francofoni au mai puţin de 30 de ani, iar 32 de state şi guverne au limba franceză ca limbă oficială. Cele 56 de ţări membre şi cele 14 ţări observator din cadrul OIF au în total 870 de milioane de locuitori.