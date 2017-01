Organizaţiile neguvernamentale, pro taxa de risc

Curtea de Apel Constanţa a anulat hotărârea Consiliului Local Cernavodă privind înfiinţarea taxei locale de poluare şi risc, însă măsura nu este apreciată de simplii cetăţeni şi organizaţiile neguvernamentale. Şase organizatii neguvernamentale de mediu Salvaţi Delta, Ecopolis, Alma Ro, Terra Mileniului III, WWF - World Wide Fund for Nature şi Copacul de Hârtie i-au acordat primarului oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, un premiu pentru decizia introducerii taxei de poluare şi risc. „Se pare că am avut dreptate când am propus această taxă, care este în avantajul cetăţenilor”, a spus primarul Mariana Mircea. Ea a spus că a iniţiat, la sfârşitul lui 2008, un proiect prin care introducea taxa de poluare şi risc pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi din domeniul nuclear. Proiectul s-a materializat într-o hotărâre de consiliu, care a fost atacată în instanţă de prefectul Constanţei Claudiu Palaz şi Societatea Naţională Nuclearelectrica, operatorul Centralei Nucleare de la Cernavodă. Primăria Cernavodă îşi propune ca din taxa de poluare şi risc să realizeze proiecte pentru protejarea şi dezvoltarea comunităţii locale: investiţii în calitatea apei, mărirea spaţiilor verzi, centru de monitorizare a radiaţiilor, echipamente de protecţie, educaţie şi informare, măsuri de protecţie socială. Cuantumul taxei a fost stabilit la suma de 70.301.000 de lei/an. Deşi Curtea de Apel Constanţa a anulat hotărârea Consiliului Local Cernavodă privind înfiinţarea taxei locale de poluare şi risc, admiţând acţiunea prefectului judeţului, Claudiu Palaz, împotriva hotărârii HCL nr. 101/29.10.2008 privind înfiinţarea taxei locale de poluare şi risc, primarul oraşului Cernavodă a declarat că această decizie nu este definitivă şi irevocabilă. Ea a spus că Primăria va face recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. „Ne aşteptam la această decizie, taxa de poluare şi risc fiind unică în ţară. Indiferent de soluţia pe care ar fi dat-o instanţa de fond, partea adversă ar fi făcut recurs. Având în vedere ultima întâlnire (29 aprilie) dintre reprezentanţii Societăţii Naţionale Nuclearelectrica, care administrează Centrala Nucleară, şi cei ai administraţiei locale Cernavodă, Primăria îşi menţine opinia că taxa de poluare şi risc este singura modalitate prin care comunitatea locală îşi poate primi drepturile pentru găzduirea obiectivelor nucleare. Atât timp cât operatorul nuclear nu a înaintat nicio soluţie pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare locală, Primăria va continua lupta pentru obţinerea drepturilor cernăvodenilor, prin susţinerea taxei”, a declarat primarul.