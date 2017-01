Organizatori de evenimente festive, amendaţi cu 40.000 de lei

Inspectorii din cadrul Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa au efectuat, în săptămîna 5 - 9 mai, 68 de controale la agenţii economici care organizează evenimente festive. Au fost aplicate 43 de sancţiuni, în valoare totală de 40.000 lei. Printre neregulile descoperite s-au numărat şi calitatea proastă a materialelor folosite şi neafişarea preţurilor la loc vizibil. În plus, o parte dintre firmele care îşi prezentau oferta pe site-uri proprii nu îşi mai actualizaseră lista cu preţuri de un an. Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici, angajaţii OJPC au organizat, ieri, o nouă rundă de consiliere. Cu această ocazie, reprezentanţii societăţilor care se ocupă cu organizarea de evenimente festive au aflat care sînt prevederile legale din domeniul lor de activitate. „Operatorii economici nu trebuie să practice tarife ascunse sau să schimbe în ultimul moment oferta făcută clientului. De asemenea, contractul încheiat nu trebuie să conţină clauze abuzive, cum ar fi restrîngerea sau anularea dreptului consumatorului de a cere despăgubiri în cazul în care prestatorul de servicii nu-şi îndeplineşte obligaţiile. Atît materialele publicitare, cît şi clauzele contractuale trebuie să conţină informaţii complete, adevărate şi să nu inducă în eroare consumatorii”, a declarat inspectorul şef adjunct din cadrul OJPC, Gheorghe Trandafir. Deşi, în general, sînt de acord cu prevederile actelor normative în vigoare, operatorii economici susţin că sînt obligaţii care nu pot fi puse în aplicare. „Nu putem afişa tarifele practicate pentru că avem foarte multe oferte şi ne-ar trebui un panou imens pentru toate. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor consumatorilor, noi sîntem cei mai interesaţi să avem clienţi mulţumiţi. În domeniul nostru de activitate este o vorbă: Un client mulţumit îţi aduce doi, trei clienţi noi, pe cînd unul nemulţumit face ca jumătate din oraş să nu mai apeleze la serviciile tale”, a afirmat unul dintre operatorii prezenţi la consiliere, Raluca Mireşan. Potrivit inspectorului şef adjunct al OJPC, prestatorii de servicii ar trebui, însă, să aibă afişat măcar un preţ informativ, după care să se ghideze consumatorii. „Legislaţia specifică foarte clar că fiecare prestator de servicii este obligat să aibă o listă de preţuri pentru ofertele pe care le are. Dacă sînt negociabile, trebuie să fie afişat preţul de referinţă. În caz contrar, vom continua să aplicăm sancţiuni pentru neafişarea tarifelor”, a mai declarat Trandafir.