"Organizez o expoziţie doar atunci cînd am ceva de arătat publicului"

Artistul plastic Florin Ferendino vernisează, astăzi, cu începere de la ora 17:00, la Muzeul de Artă, cea de-a VII-a expoziţie personală, intitulată "Anotimpuri în Dobrogea". Pictorul a acordat un interviu cotidianului "Telegraf", în care a vorbit despre noua sa expoziţie, dar şi despre viitorul artei plastice în România.

Reporter: După cît timp reveniţi în atenţia publicului cu o nouă expoziţie?

Florin Ferendino: Revin după o perioadă de aprox. doi ani. Nu îmi place să fac o expoziţie doar de dragul de a-mi îmbogăţi CV-ul. Organizez un astfel de eveniment doar atunci cînd simt că am ceva de arătat publicului. Eu lucrez pentru mine, dar mă bucur cînd simt că oamenii sînt pe aceeaşi lungime de undă cu mine şi le place ceea ce văd. Sînt oameni care îmi apreciază stilul de lucru şi care sînt mulţumiţi de ceea ce le ofer.

Rep.: De ce aţi ales ca temă, pentru cea de-a VII-a expoziţie personală, cele patru anotimpuri?

F.F.: Am ales această temă pentru că se pretează la stilul meu de lucru. De-a lungul timpului, m-am tot plimbat prin Dobrogea şi am văzut-o în toate cele patru anotimpuri. De aceea am şi intitulat expoziţia "Anotimpuri în Dobrogea".

Rep.: Şi care anotimp vă place mai mult?

F.F.: Toamna, chiar dacă, uneori, pe dealul Babadagului, la Jurilovca sau Isaccea îmi plac mai mult copacii înfloriţi din timpul primăverii. Îmi place toamna pentru că sugerează foarte multe lucruri şi pentru că armoniile cromatice sînt mai interesante. Îmi plac maroul, oranjul, culoarea frunzelor ruginii, dar prefer şi verdele crud al primăverii.

Rep.: În cît timp aţi realizat cele 70 de lucrări care sînt prezentate în expoziţie?

F.F.: Majoritatea lucrărilor sînt realizate în ultimii doi ani, dar sînt şi picturi pe care le-am făcut în 1999.

Rep.: Care sînt tehnicile pe care le-aţi folosit la realizarea lucrărilor?

F.F.: Lucrările sînt pictate în ulei pe pînză şi în acuarelă. Am lucrări pe care le-am făcut în tuş şi alte tehnici, dar am preferat să fie o expoziţie unitară.

Rep.: Cît de interesaţi mai sînt tinerii de pictură?

F.F.: Din ce în ce mai puţini tineri se îndreaptă spre Academia de Artă, chiar dacă mulţi sînt talente reale. Refuză acest lucru din cauza faptului că pictura nu oferă un cîştig material imediat.

Rep.: Ce sfat le daţi acestor tineri?

F.F.: Trebuie să muncească foarte mult. Arta plastică se face prin muncă susţinută şi pasiune.

Rep.: În cei 40 de ani de carieră, care este cea mai mare reuşită?

F.F.: Participarea la un festival de artă din China, unde am reprezentat România. Acolo am realizat două lucrări de pictură în ulei pe pînză, care au intrat în patrimoniul Muzeului de Artă Modernă din Shanghai. Cred că o dată în viaţă ai o asemenea ocazie.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului "Telegraf"?

F.F.: Îi invit să-mi viziteze expoziţia, ca să vadă ceea ce am realizat în aceşti ani de muncă în domeniul artistic.