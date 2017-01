Orgolii în luptă... pe treisferturi

Sîmbăta sportivă constănţeană începe cu gala... rugbystică. Cel mai aşteptat meci la Constanţa a devenit în ultimii ani confruntarea cu Contor Zenner Arad. Istoria recentă a partidelor obligatoriu spectaculoase dintre Farul şi Arad începe acum patru sezoane, atunci cînd echipa noastră, învinsă în două rînduri de tînăra trupă a lui Ovidiu Şerban, ajunge totuşi în play-off chiar în dauna adversarilor de astăzi. De atunci, formaţia de pe Mureş a mers în sus (cu climax sezonul trecut, finala campionatului pierdută în dauna Stelei la Constanţa), iar Farul în jos, pînă după începutul sezonului actual. Povestea este diferită astăzi... sau aşa ar trebui să fie, judecînd după partida din turul sezonului regulat, cînd Aradul s-a impus cu greutate în faţa Farului, 32-19, ajutată de arbitri. Echipa noastră, sub comanda antrenorilor Gheorghe Florea şi Florea Opriş a demonstrat o creştere semnificativă a jocului şi este de aşteptat ca odată cu sosirea australianului Paul James Nixon, să exprime şi în teren adevărata valoare a lotului. Fără jucătorul-emblemă Cătălin Fercu, suspendat după încăierarea generală din meciul tur, Aradul pare într-o oarecare dificultate, rezultatele recente fiind deloc convingătoare sau aşteptate. "Avem şanse mari să-i batem!”, spune Daniel Gherasim... "Va fi greu, dar ne-am sudat de la meciul tur şi va ieşi bine, veţi vedea”, confirmă Daniel Angheluţă... "E un meci foarte important pentru Farul Constanţa. Am făcut progrese, mai avem mult de muncă, dar am pregătit suficient de bine această partidă”, concluzionează Paul James Nixon, înaintea debutului său în campionatul românesc. Intrarea este liberă astăzi, la ora 10.00, la meciul orgoliilor, revanşei, luptei şi ambiţiei... toate prezente în super-producţia RCJ Farul - Contor Zenner Arad.

Tot în Seria a II-a mai sînt programate astăzi partidele Poli Iaşi - Ştiinţa Petroşani şi Remin Baia Mare - Petrom Timişoara.

Clasament Seria a II-a

1. Contor Zenner Arad 8 7 0 1 498- 58 36p 8p bonus

2. Remin Baia Mare 7 7 0 0 369- 48 34p 6pb

3. RCJ FARUL 7 4 0 3 246-115 19p 3pb

4. Poli Iaşi 8 3 0 5 182-224 14p 2pb

5. U. Petrom Timişoara 8 2 0 6 76-363 10p 2pb

6. Ştiinţa Petroşani 8 0 0 8 29-592 -1p* 0pb

* Echipa penalizată cu un punct