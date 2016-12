Orlando Bloom a fost călcat de hoţi

Reşedinţa din Los Angeles a actorului britanic Orlando Bloom, unul dintre starurile francizei Piraţii din Caraibe, a fost spartă de hoţi. Surse apropiate au declarat că hoţii au părăsit vila celebrului actor britanic, luînd cu ei cîteva obiecte care îi aparţineau acestuia, însă nu au precizat natura acestor obiecte. Actorul, în vîrstă de 32 de ani, se afla la New York în momentul producerii jafului şi nu este încă foarte clar ce anume lipseşte din reşedinţa sa.

Orlando Bloom este cunoscut pentru interpretarea rolului Will Turner în franciza de succes Piraţii din Caraibe. A apărut, de asemenea, în altă franciză de succes, trilogia Stăpînul Inelelor, în care a interpretat rolul elfului Legolas. Orlando Bloom a mai jucat în “Black Hawk Down / Elicopter la pămînt” în 2001, “Troia” în 2004 şi “Kingdom of Heaven / Regatul Cerului” în 2004.