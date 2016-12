Orlando Bloom a primit o diplomă onorifică din partea Universităţii Kent

Actorul britanic Orlando Bloom a fost prezent, marţi, în oraşul său natal, pentru a primi o diplomă onorifică din partea Universităţii Kent. Starul din francizele ”Stăpânul inelelor” şi ”Piraţii din Caraibe” a purtat o robă de culoare roşie şi a participat, alături de cei 340 de studenţi ai Universităţii Kent, la ceremonia de absolvire organizată la Canterbury Cathedral. Orlando Bloom, în vârstă de 33 de ani, s-a născut în oraşul Canterbury din comitatul Kent, aflat la o distanţă de 100 de kilometri de Londra. Actorul a fost însoţit la această ceremonie de părinţi, de sora lui, Samantha, dar şi de logodnica Miranda Kerr.

Şi Kim Cattrall, una dintre vedetele francizei ”Totul despre sex”, a primit o diplomă onorifică din partea Universităţii din Liverpool, oraşul natal al actriţei. Kim Cattrall a fost numită, luni, membru de onoare al Universităţii John Moores din Liverpool, ca o recunoaştere a contribuţiei aduse de artistă domeniului artelor. În vârstă de 53 de ani, Kim Cattrall s-a născut în acest port din nord-vestul Marii Britanii, însă şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Canada. Prezentă la ceremonia de absolvire a studenţilor universităţii, organizată la catedrala anglicană din Liverpool, celebra actriţă a declarat că această distincţie reprezintă pentru ea “un vis devenit realitate”. Purtând tradiţionala robă albastră a studenţilor absolvenţi, Kim Cattrall a declarat în faţa publicului prezent că este mândră de originile ei britanice, adăugând că “dacă o persoană spune că nu te mai poţi întoarce acasă după un anumit timp, atunci acea persoană nu s-a născut în Liverpool”. Kim Cattrall a devenit celebră graţie rolului Samantha Jones din serialul de televiziune american “Sex and the City”, transformat apoi şi într-un succes pe marele ecran. Recent, s-a lansat “Sex and the City 2”, în care Kim Cattrall joacă alături de colegele ei, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis.