La fix o lună după logodna lor romantică de la Veneţia, frumosul băiat al Hollywoodului, Orlando Bloom, s-a căsătorit cu îngeraşul său de la Victoria’s Secret, Miranda Kerr. Starul i-a pus alesei sale inelul pe deget în cea mai strictă intimitate. Niciun fel de detaliu nu a fost aflat despre ceremonie. Interpretul lui Will Turner din seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii de Caraibe” a reuşit să păstreze totul secret, iar după căsătorie a plecat cu frumoasa australiancă în luna de miere. S-a aflat totuşi despre mariaj dintr-un mesaj trimis de Miranda Kerr unui creator de modă, care se baza pe ea pentru lansarea noii sale colecţii. ”Îi mulţumesc din suflet lui David Jones pentru că mi-a acordat timpul necesar să mă mărit şi să plec în călătorie de nuntă. Am încercat să găsim alt moment dar, din păcate, singura fereastră pentru luna de miere coincidea cu lansarea colecţiei sale”, a spus Miranda Kerr. Lanţul de magazine australian David Jones, a cărui imagine este fotomodelul, a confirmat căsătoria printr-un comunicat difuzat vineri, în care se explică şi faptul că Miranda Kerr şi-a anulat participarea la prezentarea viitoarei colecţii de primăvară/vară a companiei.

Diva catwalk-ului şi actorul s-au întâlnit în 2006, când frumoasa prezenta lenjerie Victoria’s Secret la Festivalul Modei de la New York, iar din 2007 formează un cuplu. Miranda Kerr, care a crescut în orăşelul australian Gunnedah din statul New South Wales, a ocupat poziţia a noua în topul 10 al modelelor cu cele mai mari venituri din acest an, realizat de revista ”Forbes”, după ce a obţinut 4 milioane de dolari în ultimele 12 luni. Primarul din Gunnedah promisese că va organiza o paradă specială în onoarea cuplului, însă cele două vedete au decis să se căsătorească la Los Angeles, în cadrul unei ceremonii private.