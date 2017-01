Ornamente de Crăciun realizate de copiii centrelor de plasament

Copiii din centrele de plasament din Constanţa şi adulţii din instituţiile de asistenţă socială se pregătesc de zor să-l întâmpine pe Moş Crăciun. Până să ajungă însă darurile la ei, aceştia au pregătit constănţenilor o expoziţie cu diferite obiecte făcute chiar de mâinile lor, oferite spre vânzare la preţuri modice. Vernisajul expoziţiei a avut loc sâmbătă, 14 decembrie, în centrul comercial Maritimo şi a fost precedat de un spectacol de dans şi colinde susţinut de copiii din centrele de plasament din Constanţa. La stand, rafturile erau pline de cadouri sub formă de aranjamente cuprinzând simboluri ale iernii şi vestirii Crăciunului. Copiii au realizat, individual sau în echipe, felicitări, oameni de zăpadă sau sorcove. “Am făcut un om de zăpadă dintr-un balon pe care l-am umflat şi l-am acoperit cu sfoară înmuiată în aracet. L-am lăsat la uscat, apoi am spart balonul şi am lipit cu silicon ambele capete ca să rezulte corpul omului de zăpadă. Pălăria omului de zăpadă am făcut-o din carton”, a spus Diana Maria Chelaru. O altă fetiţă a spus că toate obiectele le-a făcut cu multă dragoste. “Am pregătit multe ornamente: omuleţi de zăpadă, brazi, lumânări”, a arătat Roxana Ştefania Chelaru. Oamenii care au vizitat standul cu ornamente au fost uimiţi de dibăcia copiilor. “Sunt foarte frumoase toate lucrurile făcute de ei. Merită tot ce este mai bun în lume”, a spus Ioana Andrei. Preţurile obiectelor expuse diferă în funcţie de complexitatea realizării lor şi sunt cuprinse între 6 lei şi 50 de lei. Expoziţia va rămâne în centrul comercial până pe 22 decembrie, iar constănţenii sunt invitaţi să-şi decoreze casa de Crăciun cu obiectele făcute de copii. “Copiii, ca de fiecare dată, sub îndrumarea colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de plasament, au realizat din nou obiecte deosebit de frumoase, care sunt în trend cu sărbătorile de Crăciun”, a declarat directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Petre Dinică.