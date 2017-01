Ortodocşii îl sărbătoresc azi pe Sfîntul Ştefan

În fiecare an, pe 27 decembrie, în cea de-a treia zi de Crăciun, creştinii ortodocşi îl prăznuiesc pe Sfîntul Arhidiacon Ştefan. Ultima mare sărbătoare dinaintea Anului Nou îl celebrează pe cel considerat unul din cei şapte bărbaţi aleşi de ucenicii lui Iisus, după Înviere, pentru a avea grijă de împărţirea ajutoarelor către nevoiaşi. Tradiţia bisericească mai consemnează faptul că Sfîntul Arhidiacon Ştefan, Întîiul Ucenic, a trăit multă vreme în Ierusalim, fiind recunoscut pentru minunile săvîrşite de-a lungul vieţii sale. Prigonit de evrei şi acuzat că huleşte Legea lui Moise, Ştefan a arătat că profeţiile mesianice se vor împlini prin venirea pe lume a lui Iisus Hristos. Se spune că după alungarea din cetate, înainte de a muri sub loviturile pietrelor aruncate de semenii săi, Sfîntul Ştefan a văzut cerurile deschizîndu-se. Plecîndu-şi genunchii sub ploaia de pietre, Ştefan a rostit cuvintele iertării dăltuite pe lemnul Crucii de Hristos: „Doamne, nu le lua în seamă acest păcat”. Astfel, Ştefan a devenit primul martir creştin, iar în anul 415 după Hristos relicvele sale au fost descoperite, fapt ce a produs o vie emoţie în întreaga lume creştină.