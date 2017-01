Ortodocşii români din SUA vor avea o Mitropolie

De-a lungul existenţei sale zbuciumate, poporul român a suferit nu mai puţin de un mileniu sub ocupaţii străine, dar parcă niciodată nu fost pus la o mai grea încercare ca în timpul comunismului. Istoria a fost aşa cum a fost şi nu cum ar fi trebuit să fie, astfel că, pe lîngă supunerea dementă cerută de regimul care dădea alimente la cartelă, planuri cincinale realizate în patru ani şi jumătate şi trimitea intelectualii în puşcăriile groazei, românii au fost supuşi unui proces meschin de pierdere a identităţii religioase. Nici diaspora nu au fost ocolită de drama dezbinării, mai ales că, prin intermediul Securităţii, autorităţile comuniste de la Bucureşti au încercat să-i ţină departe de credinţă pe românii din Statele Unite şi Canada. Acest conflict a început acum 60 de ani, cînd comunităţile româneşti de peste Ocean au fost împărţite între Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America şi Canada, în subordinea Patriarhiei Române, şi Episcopia Ortodoxă Română (Vatra Românească) din America, situată pe poziţii anticomuniste. Chiar dacă este imposibil de rezumat o confruntare religioasă cît o viaţă de om, începută pe vremea arestării episcopului Policarp Moruşca, şi care a mai avut nevoie de încă alţi 15 ani pentru a ajunge la această decizie istorică, cert este că autorităţile ecleziastice au acceptat unificarea canonică. Aflat în vizită la Constanţa, Arhiepiscopul Ortodox Român din America şi Canada, IPS Nicolae Condrea, a oficiat, ieri, Sfînta Liturghie în Catedrala Sfinţii “Apostoli Petru şi Pavel” şi a acceptat să vorbească şi despre drama prin care au trecut românii de peste Ocean. “Este pentru a doua oară în ultimele luni cînd vin la Constanţa, oraşul meu natal, astfel că după ce am slujit în Biserica Maicii Domnului şi în Biserica Sfîntul Dumitru, am acceptat să fiu alături de credincioşi şi la Catedrală. În America avem foarte mulţi credincioşi care au plecat pentru o viaţă mai bună şi care acum se bucură că vor fi mult mai uniţi religios. De la primii emigranţi sosiţi în America şi înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române, în anul 1929, am ajuns să trecem peste toate dificultăţile dezbinării istorice. Am participat la congresul organizat de Episcopia Ortodoxă de la Vatra Românească din Grass Lake, Michigan, astfel că putem spune că românii vor avea, în sfîrşit, o Mitropolie”, a declarat IPS Nicolae Condrea. Înaltul ierarh de peste Ocean recunoaşte că, din războiul celor două episcopii din diaspora, au avut de suferit mai ales credincioşii, astfel că Biserica Ortodoxă Română se va concentra pe rezolvarea provocării ridicate de această dezbinare religioasă de decenii. “În aceast moment avem circa 130 - 135 de parohii în SUA şi Canada, cele mai importante grupate în Cleveland, Chicago, Detroit, New York, Montreal şi Toronto. Totodată, avem foarte multe comunităţi româneşti în California şi în Texas, ceea ce înseamnă că vom depune eforturi susţinute pentru a veni în sprijinul credincioşilor noştri”, a mai afirmat IPS Nicolae Condrea. Vestea reunificării istorice a fost salutată şi de Arhiepiscopia Tomisului, care apreciază că românii din diaspora trebuie să fie de acum mult mai uniţi în credinţă. “Am avut bucuria de a-l primi ca oaspete pe IPS Nicolae, care a avenit în mijlocul credincioşilor constănţeni la invitaţia Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie. Este o mare bucurie pentru noi că am primit vestea unirii celor două episcopii româneşti din America în subordinea BOR”, a declarat stareţul Catedralei Sfinţii “Apostoli Petru şi Pavel”, protosinghelul Vlad Maxim.