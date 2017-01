Ortodocşii sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Creştinii ortodocşi prăznuiesc în fiecare an, pe 21 noiembrie, Intrarea in Biserică a Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului. Tradiţia religioasă consemnează că, în această zi, Fecioara Maria a fost dusă de părinţii ei, Ioachim şi Ana, la Templul din Ierusalim. Simbolistica sărbătorii este legată de promisiunea bătrînilor Ioachim şi Ana de a închina lui Dumnezeu copilul care le va fi adus pe lume, drept mulţumire faţă de ascultarea rugăciunilor acestora. Cînd fetiţa a împlinit trei ani, cei doi bătrîni şi-au împlinit promisiunea, aducînd-o la Marele Preot Zaharia, tatăl sfîntului Ioan Botezătorul. Maria a cunoscut ritualul iudaic al urcării celor 15 trepte, fiind apoi dusă în cea mai de seamă cameră a Templului, loc în care şi preotul intra doar o dată pe an. Se spune că în acest lăcaş de cult de o mare însemnătate pentru poporul lui Israel, construit de regele Solomon, distrus de persani, reconstruit, apoi distrus în anul 70 după Hristos, de legiunile romane, Fecioara Maria s-a dedicat vieţii religioase timp de 12 ani. Aici, Maria a primit într-o zi vestea că îl va naşte pe Iisus Hristos. În tradiţia populară, acest praznic este numit şi Sărbătoarea Luminii şi aminteşte de faptul că alegerea Fecioarei Maria de a-l naşte pe Hristos nu a fost arbitrară. Cu toate că după rînduielile bisericeşti, în timpul acestui post se mănîncă hrană uscata sau legume fierte fără untdelemn, în ziua Intrării în Biserică a Maicii Domnului se dă dezlegare la peşte. Cu ocazia acestui praznic, una dintre bisericile aflate în ruină datorită politicii anti-comuniste, Colelia, comuna Cogealac, va primi binecuvîntarea arhierească a Arhiepiscopului Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie. Construită de etnicii germani între 1901 şi 1934, biserica a fost unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din Dobrogea. Recent, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înfiinţarea mănăstirii "Intrarea Maicii Domnului în Biserică", iar din vara acestui an, biserica din Colelia a intrat într-un proces de reabilitare în vederea repunerii în circuitul turistic religios.