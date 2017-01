„Osanale” pe bani publici

Cu poşete de mii de euro pe braţ şi cu haine „alese”, ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Elena Udrea, pare să i se potrivească perfect zicala „obrazul subţine cu cheltuiala se ţine”. Şi pentru că a avut un an plin de „succesuri nenumărate” şi pentru că România are atât de mulţi bani încât nu mai ştie ce să facă cu ei, Elena Udrea se gândeşte să lanseze o carte în care vor fi trecute „toate realizările din acest an ale MDRT”. „Vom prezenta cartea luni şi în ea vom arăta tot ce a realizat ministerul în 2010. Eu cred că s-a făcut mult în condiţiile în care bugetul ministerului a fost mai mic cu 41% faţă de anul trecut”, a spus Udrea, într-o conferinţă de presă. Ea a adăugat că ministerul a închis anumite programe în 2010 şi a reuşit să plătească datoriile din 2009. Oare ce vor spune pensionarii, funcţionarii, armata, medicii şi cadrele didactice de faptul că Elena Udrea şi-a permis, într-o perioadă în care mulţi români trăiesc la limita subzistenţei, să cheltuiască bani publici pentru a-şi ridica „osanale”?