Oscar 2010, în detalii insolite

Cea de-a 82-a ediţie a premiilor Oscar, pentru care nominalizările au fost anunţate marţi, la Los Angeles, este caracterizată de multe detalii notabile sau insolite. Astfel, “Up / Deasupra tuturor” este cel de-al doilea lungmetraj de animaţie selecţionat la categoria Cel mai bun film, după “Beauty and the Beast / Frumoasa şi bestia”, în 1992. Kathryn Bigelow este cea de-a patra femeie nominalizată la categoria Cea mai bună regie şi a doua americancă, după Sofia Coppola, în 2004, pentru “Lost in Translation / Rătăciţi printre cuvinte”. Italianca Lina Wertmüller a fost nominalizată în 1977, pentru regia peliculei “Seven Beauties”, iar neo-zeelandeza Jane Campion, în 1994, pentru “Piano / Pianul”. Niciuna dintre cele trei nu a câştigat preţioasa statuetă.

Cu cea de-a 16-a nominalizare, pentru rolul din “Julie şi Julia”, Meryl Streep îşi doboară propriul record de selecţii la Oscar. Este urmată în top de Katharine Hepburn şi Jack Nicholson, fiecare nominalizat de 12 ori. Meryl Streep a început această serie în 1979, cu “The Deer Hunter / Vânătorul de cerbi”, primul ei rol pe marele ecran. Anul următor, Streep a primit premiul Oscar pentru rolul din “Kramer contra Kramer”, iar apoi, în 1983, un alt premiu Oscar pentru prestaţia din “Sophie\'s Choice / Alegerea Sophiei”. În ceea ce priveşte actorii din toate categoriile, 12 dintre ei au fost nominalizaţi pentru prima dată, iar cinci au câştigat deja un Oscar, George Clooney, Morgan Freeman, Penelope Cruz, Helen Mirren şi Meryl Streep. Tot Meryl Streep şi Penelope Cruz sunt singurele nominalizate care au fost selecţionate la Oscar şi anul trecut. Meryl Streep a fost nominalizată pentru rolul din “Doubt”, iar Penelope Cruz a câştigat premiul pentru rolul din “Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen. “Das Weisse Band / The White Ribbon” este cel de-al nouălea film turnat în principal alb/negru care a fost selecţionat la categoria Cea mai bună imagine din 1967, când Academia Americană de Film americană a renunţat la diferenţierea filmelor alb/negru de cele color. Filmele alb/negru care au fost nominalizate de atunci sunt “In Cold Blood” în 1968, “The Last Picture Show / Ultimul spectacol cinematografic” din 1972, “Lenny” în 1975, “Raging Bull / Taurul furios” în 1981, “Zelig” în 1984, “Schindler’s List / Lista lui Schindler” în 1994, “The Barber / Bărbierul” în 2002 şi “Good Night, and Good Luck / Noapte bună şi noroc” în 2006.

Şi istoria premiilor Oscar este marcată de cifre şi fapte insolite: 3.400 este numărul de locuri din teatrul Kodak, unde gala premiilor Oscar este organizată în fiecare an, începând din 2002. 1929 este anul primei ediţii a premiilor Oscar, la doi ani după înfiinţarea Academiei Americane de Film. 1.500 este numărul jurnaliştilor şi angajaţilor din mass-media acreditaţi la Oscar. 300 este numărul fericiţilor câştigători, aleşi prin tragere la sorţi, ai locurilor de lângă covorul roşu pe care vor defila celebrităţile. 80 de ani este vârsta Jessicăi Tandy, în momentul în care a obţinut premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, în 1990, pentru rolul din “Driving Mrs. Daisy / Şoferul doamnei Daisy”. 24 este numărul categoriilor de premii, cu excepţia celor pentru întreaga carieră, însă pot exista mai mulţi câştigători în cadrul unei singure categorii. 35 este recordul selecţiilor la categoria Cel mai bun film străin, deţinut de Franţa. 10 este recordul de premii Oscar obţinute la categoria Cel mai bun film străin, deţinut de Italia. Franţa se situează pe locul al doilea, cu nouă victorii. 19 este recordul de nominalizări la Oscar, deloc de invidiat, deţinut de inginerul de sunet Kevin O\'Connel, care nu a obţinut niciodată acest trofeu. 14 este recordul nominalizărilor obţinute de un film, deţinut ex-aequo de “All About Eve / Totul despre Eva” din 1951 şi “Titanic” din 1998. 12 este recordul nominalizărilor la categoria Cel mai bun regizor, deţinut de William Wyler. 11 este recordul premiilor Oscar obţinute de un film, deţinut la egalitate de “Ben-Hur”, “Titanic” şi “Lord of the Rings: Return of the King / Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”. 10 ani este vârsta celei mai tinere actriţe care a obţinut vreodată un premiu Oscar: Tatum O\'Neal, în 1974. 6 ani este vârsta celei mai tinere actriţe care a obţinut un premiu Oscar onorific: Shirley Temple, în 1935. 4 este numărul premiilor Oscar câştigate de Katharine Hepburn. Trei actori au obţinut trei statuete: Ingrid Bergman, Walter Brennan şi Jack Nicholson. 4 este numărul maxim de premii Oscar primite de un regizor în întreaga lui carieră, John Ford. 3,85 este greutatea în kilograme a unei statuete Oscar.