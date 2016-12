Oscar onorific pentru Jackie Chan

Actorul şi expertul în arte marţiale Jackie Chan se numără printre cineaştii care vor fi recompensaţi, în acest an, cu premii Oscar onorifice, în luna noiembrie, la Los Angeles, au anunţat, joi, reprezentanţii Academiei americane de Film (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care atribuie aceste trofee prestigioase, informează Reuters, citat de news.ro. Ceilalţi trei cineaşti care vor fi recompensaţi în acest an cu Oscaruri onorifice, la gala Governors Awards 2016, sunt regizorul de documentare Frederick Wiseman, editorul de film Anne V. Coates şi directorul de casting Lynn Stalmaster. Cheryl Boone Isaacs, preşedintele AMPAS, a declarat joi că ”cei patru laureaţi din acest an reprezintă adevăraţi pionieri şi legende în domeniile lor de măiestrie artistică”.

Jackie Chan, în vârstă de 62 de ani, s-a născut la Hong Kong şi a devenit un veritabil star la Hollywood, graţie francizei ”Rush Hour” şi unor filme precum ”Kung Fu Panda” şi ”The Karate Kid”. Jackie Chan a debutat la vârsta de 8 ani şi a jucat în peste 30 de filme de arte marţiale, iar uneori a scris şi regizat aceste pelicule realizate în Hong Kong. Nu a câştigat însă niciodată un premiu Oscar pentru interpretare. În luna august, Jackie Chan s-a clasat pe locul al doilea în topul Forbes pe 2016 al celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood, cu venituri de 61 de milioane de dolari, fiind depăşit doar de Dwayne Johnson.

Academia americană de Film recompensează până la patru cineaşti în fiecare an cu premii speciale: unul sau doi cineaşti primesc Oscaruri onorifice - pentru contribuţia adusă la dezvoltarea cinematografiei -, un cineast este recompensat cu Jean Hersholt Humanitarian Award şi un alt cineast cu Irving G. Thalberg Memorial Award - ultimele două sunt atribuite unui producător de film, pentru întreaga carieră. În general, în fiecare an au existat patru laureaţi, cu excepţia anilor 2011 şi 2015, când AMPAS a premiat câte trei cineaşti. În acest an, academia a decis să nu acorde premiile Thalberg şi Hersholt, ci patru Oscaruri onorifice. În 2009, AMPAS a luat decizia ca gala Governors Awards să devină un eveniment separat, după ce, în ultimele decenii, numele laureaţilor acestor premii speciale erau anunţate în timpul galei de decernare a premiilor Oscar, organizată în mod tradiţional în luna februarie. Regulamentul AMPAS prevede că Oscarurile onorifice nu pot fi atribuite postum, iar persoanele care fac parte din Consiliul Guvernatorilor (Board of Governors) al Academiei de Film americane nu sunt eligibile pentru aceste trofee. În 2015, cineaştii recompensaţi cu Oscaruri onorifice au fost Spike Lee, Debbie Reynolds şi Gena Rowlands.