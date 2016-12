Oscar onorific pentru producătorul Jeffrey Katzenberg

Producătorul de film Jeffrey Katzenberg a fost recompensat cu un Oscar onorific, pentru activităţile sale caritabile, la o gală ce a avut loc sâmbătă seară, la Los Angeles şi care a marcat debutul sezonului marilor trofee acordate la Hollywood în timpul iernii. Academia de Film americană, organizatorul galei Oscar, acordă anual Governors Awards unor personalităţi a căror activitate a avut un mare impact asupra industriei cinematografice. Anul acesta, premiile Oscar onorifice au fost acordate producătorului Jeffrey Katzenberg, cascadorului Hal Needham, regizorului de documentare D.A. Pennebaker şi lui George Stevens Jr, un susţinător al artelor. La gală au participat nume de prim rang de la Hollywood, printre care Annette Bening, Kirk Douglas, Will Smith, Quentin Tarantino şi Steven Spielberg.

Jeffrey Katzenberg, fost preşedinte al diviziei de film a companiei Walt Disney Co. şi fost şef al Dreamworks Animation, a primit Jean Hersholt Humanitarian Award pentru activităţile sale caritabile, printre care se numără cele în beneficiul Motion Picture & Television Fund. Hal Needham, fost militar, a primit un Oscar onorific pentru că a fost unul dintre cei mai buni cascadori ai Hollywood-ului, în anii 1960-1970. Hal Needham a şi regizat câteva filme în care a jucat Burt Reynolds, inclusiv ”Smokey and the Bandit / Smokey şi Bandit” şi ”The Cannonball Run / Cursa Ghiulea”. D.A. Pennebaker a primit un premiu pentru munca sa de pionier în cinema verite. Printre filmele de marcă ale lui Pennebaker se numără ”Don\'t Look Back”, despre turneul lui Bob Dylan din 1965. Cel de-al patrulea Oscar onorific a mers la George Stevens Jr., regizor, producător şi scenarist, celebru pentru că a fondat American Film Institute, înfiinţat pentru a sprijini realizatorii de film americani. Gala premiilor Oscar va avea loc la Los Angeles, pe 24 februarie. Nominalizările vor fi anunţate pe 10 ianuarie.