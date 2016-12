Oscar onorific pentru producătorul Jeffrey Katzenberg

Producătorul american Jeffrey Katzenberg, co-fondator şi director general al companiei DreamWorks Animation, va primi un Oscar onorific pentru acţiunile lui caritabile Jean Hersholt Humanitarian Award, în luna decembrie, la Los Angeles. Premiul îi va fi înmânat lui Jeffrey Katzenberg pe 1 decembrie, la ceremonia Governors Awards, care marchează, începând din 2009, debutul sezonului premiilor cinematografice de la Hollywood. ”Patron de studio, producător şi filantrop, Jeffrey Katzenberg a jucat un rol decisiv în acţiunile de strângere de fonduri pentru educaţie, artă şi sănătate”, se afirmă în comunicatul emis de Academia de Film americană. ”Timp de peste 20 de ani, în calitate de preşedinte al fondului de sprijinire a profesioniştilor din cinema şi televiziune, a strâns 200 de milioane de dolari pentru această organizaţie”, mai precizează comunicatul.

Jeffrey Katzenberg, care are în spate un trecut îndelungat de producător de film, în special alături de Steven Spielberg, este în prezent directorul general al DreamWorks Animation, studiourile care au creat o serie de filme de animaţie devenite celebre, precum cele din francizele ”Shrek”, ”Kung Fu Panda” şi ”Madagascar”. Jeffrey Katzenberg a fost nominalizat la Oscar în 2003, pentru filmul de animaţie ”Spirit: Stallion of the Cimarron / Spirit: - Armăsarul Vestului Sălbatic”, însă a pierdut trofeul în faţa peliculei ”Spirited Away / Călătoria lui Chihiro”, de Hayao Miyazaki.

Premiul Jean Hersholt Humanitarian Award, numit astfel după Jean Hersholt (1886 - 1956), care a fost multă vreme preşedintele MPTF, este identic cu un Oscar clasic, dar nu se acordă neapărat în fiecare an. Premiul a fost decernat în 2009 actorului Jerry Lewis şi, în 2011, prezentatoarei de televiziune Oprah Winfrey. Tot la ceremonia Governors Awards vor fi acordate Oscaruri onorifice cascadorului Hal Needham, documentaristului D. A. Pennebaker şi lui George Stevens Jr., fondatorul Institutului de Film American. Cea de-a 85-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie 2013, în fostul Teatru Kodak din Los Angeles, denumit în prezent Dolby Theatre, după numele noului sponsor. Nominalizările vor fi anunţate pe 15 ianuarie 2013.