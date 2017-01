Oscar Pistorius avea planuri de viitor cu Reeva Steenkamp

Campionul paralimpic sud-african Oscar Pistorius şi-a continuat depoziţia în procesul în care este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. Acesta a afirmat sub jurământ că avea planuri de viitor cu iubita sa. ”Începusem să vorbesc despre viitor cu Reeva. Îmi imaginam viitorul împreună. Am fost foarte mândru de ea. Cred că am avut mai multe sentimente pentru ea decât am avut uneori pentru mine”, a afirmat Oscar Pistorius. Sportivul a precizat că în primele şase zile ale relaţiei au vorbit zilnic şi a recunoscut că legătura cu fotomodelul şi prezentatoarea de televiziune a venit după alte două relaţii ”dificile”. Oscar Pistorius şi Reeva Steenkamp s-au cunoscut la 4 noiembrie 2012, printr-un prieten comun, dealer de maşini de lux. Atletul nu a răspuns deocamdată la întrebările referitoare la seria de SMS-uri trimise de tânăra de 29 de ani, în care afirma că uneori îi provoca frică.

Oscar Pistorius a povestit ieri că, în momentele dinainte de focurile fatale, a trecut prin momente de groază, în care a crezut că nu unul, ci mai mulţi intruşi s-ar afla în casa sa. Acesta a povestit că a auzit fereastra din baie deschizându-se. ”Am vrut să mă interpun între intrus şi Reeva”, a povestit Pistorius printre lacrimi. Totodată, atletul susţine că nu purta protezele pe parcursul acestui incident, ceea ce i-a amplificat starea de vulnerabilitate. Anterior, acuzarea a stabilit cu ajutorul experţilor şi a prezentat cu ajutorul unei simulări video că, dimpotrivă, Pistorius purta celebrele sale proteze când a tras în uşa băii.

Pistorius nu a negat niciodată că a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp, dar a susţinut încă din prima zi că este vorba de o neînţelegere. El ar fi crezut că în casă i-au intrat hoţi şi a tras focuri de armă fără să ştie că iubita sa s-a trezit pentru a merge la baie. Această afirmaţie a fost demontată în prima parte a procesului, de către acuzare, urmând ca, acum, apărarea să prezinte versiunea sa şi propriii martori. Sportivul riscă o condamnare la 25 de ani de închisoare, în cazul în care se va dovedi că a fost crimă cu premeditare.