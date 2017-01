Oscarul, în cifre oficiale şi fapte insolite

Cu doar cîteva zile înainte de cea de-a 81-a ediţie a premiilor Oscar, ce va avea loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles, specialiştii din cinematografie au dat publicităţii date statistice oficiale despre galele anterioare şi cîteva detalii notabile sau insolite despre gala din 2009. Ca în fiecare an, se speră ca mai multe zeci de milioane de telespectatori din lumea întreagă să urmărească în direct transmisiunea televizată a ceremoniei din Los Angeles. 32 de milioane reprezintă numărul de telespectatori americani care au urmărit gala Oscar în 2007, cea mai mică audienţă de la debutul măsurării acesteia, în 1974. 5.810 este numărul membrilor din colegiul electoral al Academiei americane de Ştiinţe şi Film cu drept de vot pentru desemnarea cîştigătorilor premiilor Oscar. 3.400 este numărul de locuri din Teatrul Kodak, unde gala premiilor Oscar este organizată în fiecare an, începînd din 2002.

1929 este anul primei ediţii a premiilor Oscar, la doi ani după înfiinţarea Academiei americane de Ştiinţe şi Film. 1.500 este numărul jurnaliştilor şi angajaţilor din mass-media acreditaţi la Oscar. 300 este numărul fericiţilor cîştigători, aleşi prin tragere la sorţi, ai locurilor de lîngă covorul roşu pe care vor defila celebrităţile. 80 de ani este vîrsta Jessicăi Tandy, în momentul în care a obţinut premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, în 1990, pentru rolul din “Driving Mr. Daisy / Şoferul doamnei Daisy”. 50 este numărul statuetelor confecţionate pentru această gală. Sînt 24 de categorii de premii, însă pot exista mai mulţi cîştigători în cadrul unei singure categorii. 34 este recordul selecţiilor la categoria cel mai bun film străin, deţinut de Franţa. 26 este recordul absolut de premii Oscar primite, deţinut de Walt Disney. Creatorul lui Mickey Mouse a obţinut 22 de trofee pentru filmele sale şi alte patru Oscaruri onorifice. Deţine, totodată, şi recordul de nominalizări, 59. 19 este recordul de nominalizări la Oscaruri deloc de invidiat deţinut de inginerul de sînet Kevin O\'Connel, care nu a obţinut niciodată acest trofeu. 15 este recordul de nominalizări la Oscar deţinut de un artist, iar acesta aparţine lui Meryl Streep. Jack Nicholson şi Katherine Hepburn o urmează în top, cu 12 nominalizări. 14 este recordul nominalizărilor obţinute de un film, deţinut ex-aequo de “All About Eve / Totul despre Eva” din 1951 şi “Titanic” din 1998. 12 este recordul nominalizărilor la categoria celui mai bun regizor, deţinut de William Wyler. 11 este recordul premiilor Oscar obţinute de un film, deţinut la egalitate de “Ben-Hur”, “Titanic” şi “Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpînul Inelelor: Întoarcerea Regelui”.

10 ani este vîrsta celei mai tinere actriţe care a obţinut vreodată un premiu Oscar: Tatum O\'Neal, în 1974. 10 este recordul de premii Oscar obţinute la categoria Cel mai bun film străin, deţinut de Italia. Franţa se situează pe locul al doilea, cu nouă victorii. 6 ani este vîrsta celei mai tinere actriţe care a obţinut un premiu Oscar onorific: Shirley Temple, în 1935. 4 este numărul premiilor Oscar cîştigate de Katharine Hepburn. Trei actori au obţinut trei statuete: Ingrid Bergman, Walter Brennan şi Jack Nicholson. 4 este numărul maxim de premii Oscar primite de un regizor în întreaga lui carieră, John Ford. 3,85 este greutatea, în kilograme, a unei statuete Oscar.

Şi ediţia din 2009 a galei premiilor Oscar este marcată de cîteva detalii insolite. Cu 13 nominalizări, filmul “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” a ratat cu puţin egalarea recordurilor de selecţii. Alte opt filme au obţinut de-a lungul timpului cîte 13 nominalizări: “ Gone With the Wind / Pe aripile vîntului” în 1939, “From Now to Eternity / De aici în eternitate” în 1953, “Mary Poppins” în 1964, “Who`s Afraid of Virginia Wolf? / Cui i-e frică de Virginia Woolf?” în 1966, “Forrest Gump” din 1994, “Shakespeare in Love” din 1998, “Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Stăpînul Inelelor: Frăţia Inelului” din 2001 şi “Chicago” din 2002.

Meryl Streep, selecţionată a 15-a oară la Oscaruri, în acest an, pentru rolul din “Doubt”, şi-a îmbunătăţit astfel propriul record în privinţa nominalizărilor obţinute de un actor sau de o actriţă. Heath Ledger, a cărui nominalizare la premiul Oscar, pentru rolul Joker din “Dark Knight / Cavalerul Negru”, a fost anunţată pe 22 ianuarie, la exact un an de la decesul său din cauza unei supradoze accidentale de medicamente, la vîrsta de 28 de ani, este al şaselea actor nominalizat postum. Printre predecesorii săi s-au numărat James Dean şi Spencer Tracy. Doar Peter Finch a primit un premiu Oscar postum, în 1977, pentru rolul din “The Network / Reţeaua”. Cinci dintre cei 20 de actori selecţionaţi în acest an au obţinut deja cel puţin o statuetă: Angelina Jolie, Philip Seymour Hoffman, Sean Penn, Marisa Tomei şi Meryl Streep. Kate Winslet, la 33 de ani, este cea mai tînără actriţă care a obţinut şase nominalizări la Oscar, dar nu a cîştigat niciodată acest trofeu. Frank Langella cu rolul din “Frost/Nixon” este al doilea actor nominalizat la Oscar pentru interpretarea preşedintelui american Richard Nixon, după Anthony Hopkins “Nixon”, regizat de Oliver Stone în 1996. “Waltz With Bashir / Vals cu Bashir”, care concurează la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, reprezentînd Israelul, este primul lungmetraj de animaţie care a fost reţinut la această categorie.