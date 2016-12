Oscaruri de trei milioane de dolari

Un număr de 15 statuete Oscar, inclusiv trofeul acordat scenaristului filmului „Citizen Kane / Cetăţeanul Kane”, au fost vândute pentru suma totală de trei milioane de dolari, la o licitaţie organizată, marţi, în cartierul Beverly Hills din Los Angeles, de casa Nate D. Sanders. Cea mai mare sumă a fost plătită pentru statueta Oscar primită de Herman Mankiewicz pentru scenariul filmului clasic din 1941 „Citizen Kane / Cetăţeanul Kane”, care s-a vândut cu 588.455 de dolari. Casa de licitaţii Christie\'s vânduse acelaşi trofeu, în 1999, pentru 244.500 de dolari. În decembrie 2011, casa Nate D. Sanders a vândut la licitaţie Oscarul primit de Orson Welles pentru acest film cu suma de 861.542 de dolari.

La licitaţia de marţi, premiul Oscar acordat Celui mai bun film al anului 1941, „How Green Was My Valley”, s-a vândut cu 274.520 de dolari. Aceeaşi statuetă a mai fost vândută în 2004, pentru 95.600 de dolari. Trofeul primit de pelicula „Cavalcade”, în 1933, la categoria Cel mai bun film, s-a vândut cu 332.165 de dolari. Premiul Oscar primit în 1931 de lungmetrajul „Skippy”, la categoria Cel mai bun film al anului, a fost achiziţionat pentru 301.973 de dolari. Trofeul primit de Gregg Toland, în 1939, pentru filmul alb-negru „Gone With the Wind / La răscruce de vânturi, s-a vândut cu 226.876 de dolari. În 2004, casa Hantman a vândut aceeaşi statuetă cu 27.500 de dolari. Oscarul primit de Ronald Colman în 1947, la categoria Cel mai bun actor pentru rolul din „A Double Life”, şi-a găsit cumpărător pentru 206.250 de dolari. Statueta primită de Charles Coburn la categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru prestaţia sa din filmul „The More the Merrier”, în 1943, primul an în care Academia de film americană a acordat premii la categoriile secundare de interpretare, a fost achiziţionat pentru suma de 170.459 de dolari.