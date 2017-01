Oseminte descoperite în curtea casei

Un bărbat din Poarta Albă a făcut, ieri, o descoperire macabră în curtea casei în care locuieşte. Nicolae Potroacă s-a gîndit să profite de o zi liberă pentru a-şi rezolva treburile gospodăreşti. Bărbatul s-a apucat să sape o groapă pentru a ridica un wc. “După ce am făcut o groapă de peste jumătate de metru, am dat peste un os. La început nu mi s-a părut nimic anormal, dar apoi am dat peste un altul”, a declarat Potroacă. Într-un final, bărbatul şi-a dat seama că este vorba de un schelet uman. Speriat, el i-a anunţat imediat pe poliţiştii din localitate, care, împreună cu un procuror criminalist, s-au deplasat în locul în care a fost făcută descoperirea macabră. Oamenii legii au ridicat rămăşitele umane şi le-au trimis spre expertizare medicilor legişti constănţeni, care vor stabili de cînd datează osemintele. Soţii Potroacă, cei în curtea cărora s-a făcut descoperirea, spun că au cumpărat imobilul în urmă cu 17 ani, iar proprietarii au murit în urmă cu mai mulţi ani. Macabra descoperire a speriat-o rău pe Margareta Potroacă care crede că resturile umane, îngropate în curtea casei, ar putea fi de vină pentru neînţelegerile şi ghinioanele avute în familie.