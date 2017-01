Ospătar acuzat că a fugit cu încasările

Un bucureştean de 41 de ani, care locuieşte în Constanţa, este acuzat de patronii restaurantului „Rapid”, din Constanţa, unde acesta lucra, de furt şi delapidare. Angajatorii reclamă că George Dobrotă, care era angajat cu forme legale de trei zile, ca ospătar, a fugit cu aproape 1.000 de lei din gestiune. Furtul a avut loc luni, în jurul orei 14.30, înainte cu jumătate de oră ca ospătarul să-şi termine programul, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din unitate. „La 14.35, a venit un furnizor pe care trebuia să-l plătim. Banii erau în bar şi, în momentul în care o angajată a vrut să-i ia din locul unde fuseseră puşi, a observat că au dispărut. Abia atunci am observat că şi ospătarul dispăruse. Când am vizionat imaginile înregistrate de camerele de supraveghere, l-am văzut pe Dobrotă cum se duce în spatele tejghelei barului, deşi nu avea voie să intre acolo, se propteşte cu burta de blat, ca să nu se vadă ce face, ştiind că sunt camere în restaurant, ridică un napron, sub care se aflau banii, şi duce mâna la piept. Imediat iese din bar şi pleacă încet spre ieşire. Pe o altă cameră, montată în afara unităţii, se observă cum, imediat după ce iese din unitate, o ia la fugă”, a declarat Nicoleta Ghencea, organizatoare de evenimente la restaurantul „Rapid”. Ea spune că ospătarul a plecat cu 782 de lei, banii pentru furnizor, şi cu 127 de lei, banii încasaţi de el de la clienţi în acea zi. Mai mult, pe imagini se observă cum, înainte de comiterea furtului, bărbatul tatonează terenul şi încearcă să intre în bar, însă este „deranjat” de câteva persoane care trec prin zonă.

ANCHETĂ Angajatorii au luat legătura cu Dobrotă, însă acesta a negat cu vehemenţă acuzaţia. „După aproximativ patru ore de la incident, am reuşit să vorbesc cu el la telefon. Nu recunoaşte nimic. În momentul în care l-am întrebat de ce a intrat în bar, pentru că nu avea voie, a spus că a ridicat napronul ca să facă curăţenie. De asemenea, când l-am întrebat de ce a fugit când a ieşit din restaurant, a spus că a văzut autobuzul şi vroia să îl prindă”, a mai spus Nicoleta Ghencea. După incident, femeia a aflat de la colegele ospătarului că acesta ar fi fost nemulţumit de banii pe care i-a primit în weekend, când a lucrat ca ospătar la o nuntă. „A fost plătit cu 100 de lei şi ar fi spus că în alte părţi câştiga câte 150 de lei. Probabil a vrut să îşi completeze câştigul”, a mai spus Nicoleta Ghencea. Patronii restaurantului au depus, joi, o plângere la Poliţie în care reclamă dispariţia banilor.