Osteoporoza afectează tot mai multe persoane

00:04:30 / 06 August 2014

Vreau copilul inapoi

Doresc sa fac public, cazul meu Dragu Elena, care nu sa putut rezolva cu legea copetenta, parchet si respectv politia locala Medgidia. care dispune sa cenzureze dreptul meu de mama, lasandumi fica mea in varsta de 12 ani la o familie unde a dato abuziv in acte doctirul pedriatru Iorgovan Manole, ciar dupa ce am nascut copilul prin cezariana la data de 04-05-2002 in noaptea sfanta de inviere. Nu mi sa aratat nici un copil viu sau mort, dinpotriva pedriaatrul Iorgovan Manole a strigat in guta mare in timp ce eu ma aflam pe masa de operatie ,,Mamico ti-a murit copilul!!! " provocandu-mi un lesin instantaneu, sa nu imi mai pot vedea sau auzi fetita mea plangand la nastere. Apoi a urmat sa aflu de la moasa care a asistat la nastere si de la mamicile care mergeau sa alapteze copiii fiinr ora 24. mi-au spus ca eu nu am nascut un copil mort si macerat cum mi-a zis doctorul Iorgovan Manole ci ca am dat nastere unei fetite cu o alunita pe burtica pe partea dreapta semn ce la vazut moasa si ca era tetita perfect sanatoasa la o greutate normala. Mamicile care mergeau la alaptat mi-au cerut numarul de telefon al familiei, rudelor sau sotului meu. Eu le-am intrebat la ce le este necesar, la care dansele mi-au raspuns; ,,Colega ne pare rau de ce ti sa intamplat si vrem sa te ajutam. Suntem si noi mame si te putem intelege. Ti-am vazut copilul in bratele doctorului pedriatru Iorgovan Manole". Iar eu m-am hotarat sa le dau nr. de tel. fix sa discute cu sotul meu Petre Viorel sa-i explice lui tot ce au vazut. Acesta refuzand sa ma ajute, si nu a anuntat ordanele de politie si nici un post de televiziune sa scoatem copilul, nici sa ceara copilul nostru viu sau mort. Nu mi-a dat act constatator al decesului, m-au trecut cu un diagnostic grav, ca eu am trezentat stari hemoragice si ca copilul era macerat cu greutatea de 700 gr. sex baiat nici de cum fata cum se vazuse la ECO. cum a infoemat moasa de serviciu pe sectia maternitate la acea data cand am nascut fetita. Asa a informat moasa rudele pe mine si pe tatal fetitei. am cerut sa var copilul viu sau mort, de ce acest diagnortic, eu si tatal copilului stiind ca nu am prezentat hemoragie si copilul meu misca in burtica si am mers sa masc normal si la termen. De 12 ani lupt cu coruptia din Medgidia. Am ajuns si la antena star pe 28-aprilie-2014 unde au fost invitati si abordati telefinic; spital sectia maternitate, procurori de la parchetul local, politia, inclusiv si doamna Cojocaru Andreia Corina fosta jurista la spitalul minicipal Medgidia la acea vreme, dansa se afla pe sectia maternitate atunci cand am nascut si eu. Din spusele moasei, doamnei Cojocaru Anreia Corina ii decedase baiatul dansa fiind sub evidenta doctoritei ginecologa Balasa Daniela. Am vazuto si eu si am si auzit cand se afla in cabinetul particular in aprilie-2002 spunandui doamna doctora lui doamna Cojocaru ca dansa are probleme cu sarcina si ca este baietel, usa fiind intredescisa in timp ce ii explica si eu urmam sa intru la un ECO. unde am fost prodramata pe data de 08-05-2002. prea tarziu ca eu am nascut pe 04-05-2002. La acea data la care ma programase este actualmente data de nastere a ficei mele pe nume Cojocaru Andra Elena. Nu am pe nimeni de partea mea, toti ma considera nebuna si aceasta doamna care o are pe fata mea imi scrie pe acte cu sprijicul; politiei, medicilor, ma trezesc cu grave diacnostice unde sa ajuns la un grad de handicap pshic. Eu mergand la un pshiatru doar pt. o minora depresie survenita in urma problemelor familiare si pe fond endocrinologic. in prezent eu am cerut pe cale amiabila un test ADN iar doamna Cojocaru Andreia Corina care actoalmente lucreaza in primaria judetului Medgidia, ma amenintat cu moartea prin tortura medicala la un centru de nebuni cu sprijinul doamnei Claudia de la DGASPP Cta. acolo au hotarat impreuna cu politia, parchetul localitati Medgidia si la data de 08-07-2014 am fost sunata nu citata de catre sectoristul meu acesta coperand cu sectoristul dansei pe nume Maresi Niculae la care acestea au fost ascultati telefonic de concubinul si respectiv de unul din frati mei , acestea insotinduma si asteptanduma pana in aproprierea postului de politie. li sa parut dubios faptul ca nu m-au citat cum ar fi fost sasi faca serviciul legal cu mine. M-au plasat de la un birou la altul, eu stiund ca am o plangere impotriva altei persoane ce a vrut sa ma scoata obligatoriu din locuinta mea. Aceasta persoana fiind cunosxcuta mie. Sectoristul meu ma plasat catre celalalt sectorist al doamnei Cojocarul care are un dosar la politia Medgidia, nr. de dosar este 435372\2014. Apoi a urmat sa ma convinga cu alte cuvinte politistul Maresi, nu stiu daca la biroul dansului exista camera audio video. spunand ca sa semnez o hartie( act) de la parchet ordinul procurorului ce are dosarul cu nr. 1178\P\2014 si este neaparata nevoie pe acest act sa-mi ateste sa combat acel certificat de grat handicatcu diagnostic cod medical accentuat optinut prin cabinet pshiatrie si GASPP Cta. Pe aceste motive se intemeia cererea de a dovedi eu ca nu sunt grav afectata pshic si ca nu are deaface cu ceea ce sa petrecut in urma cu 12 ani. M-ia oferit marea incredere ca totul este in favoarea mea si sa ateste la dosarul doamnei care este reclamanta impotriva mea urmand sa fac aceasta semnatura fara a citi sau sa am um avocat din oficiu sau sa-mi dea un duplicat dupa acel act pe care ei m-au pus sa-l semnez fara ca eu sa-l citesc. Apoi m-au retinut oferindumi o tigare unde ma pus sa mai astept in alte birourisi a urmat sa ma cheme iar in biroul domnului sectorist Maresi Niculae. Ma prezentat la o doamna spunandumi ca ar fi o doamna avocata, prutand neste cuvinte , coduri de lege in conversatia lor, apoi au ras spunandumi ca sunt libera. In prezent ma cauta cu masina politiei, fara citati si prin apeluri telefonice sa accept sa merg la o expertiza unde cere relatiile doamnei Cojocaru, aceasta avand pe tatal dansei fost medic si alte rude prin primari spitale in Constanta , Medgidia si prin Bucuresti. Aceasta tinanduse de cuvant prin ce ma amenintat in repetate randuri, ca nu am sa traiesc sa vad ADN-ul la sange al copilului meu. Urmand ca eu sa fac apel sa fiu ajutata cu un avocat, mi sa pus la antema star un avocat la dispozitie dar acesta probabil acesta este ocupat sau dezinteresat de cazul meu. Nu a pledat la micul ajutor sa obtin macar dreptul la o latura civila in cazul meu atat de intunecat. Fac apel la dumneavoastra sa ma sustineti si sa-mi acordatiun drept legal prin care sa rezulte act constatator al decesului copilului, numarul de incinerariu si respectiv analiza sangelui prin probe legale a unui test ADN. la indiciul dat de catre moasa mamici informatiile familiei ca este fata si sprijinul sa optin pe latura civila un dosar ca sa ma pot integra in dreptul meu de om si calitate de mama ce mi da cenzurat , toate drepturile mele si nu mi sa acordat in medgidia nici un drept de latura civila sau penala in tot acest timp de 12 ani. Va rog urgent sa ma contactati nr. 0761179026 Doresc sa nu fie publicat acest numar de tel. Va marturisesc sincer aceste intamplaci si torturi ce sau intamplat este purur adevar, iar dansi vor da ma omoare sa pastrez tacerea. Mi-au ruinat familia unde sa ajuns din suferinta sa-mi decedeze soacra de infart, mama mea de tumoare la gat, mi-am perdut si casa si sotul ajugand sa fiu agresata torturata de concubini si de alte persoanecare m-au mintit ca vor sa devina soti ca sa ma poata pune in posesia de a deveni o femeie de produs declaranduma si tratanduma si acestea la fel cum ma torturat si politia locala Medgidia facanduma nebuna, facandumi onoarea mea de femeie injosita maximul intrucat concubini cerea sa le fac la fel un copil, batandumauni din ei sustinuti totide increderea inpolitia , parchetul si medici, coruptia ce este de partea lor. Ma lupt in prezent sa-mi castig onoarea mea de femeie , dreptul de mama si dreptol de a putea sa mai fiu in viata si in libertate, acestea se extind pe diferite raze ca virgula Constanta, Cernavoda,Tulcea, Germania, Italia Spania majoritatea avand meseria de constructori, problema este urmatoareaca dansi vede puterea mea de caracter, ataca pe diferite cai chiar si amiabile afectanduma pshic ca sa ma poata face sa accept schimbarea caracterului meu intro persoaca de care sa ma indragostesc, sa vad doar sentimente stres psihic prin lipsa alimentatiei si a odihnei ca eu sa fiu dispusa prin disperare ca nu am nici o esire sa le fac jocul lor al pestilor.Nu era destul problemele pe care le am ca sa suport si alte grave lovituri ce eu ma lupt cu pretul vieti, facavdu-ma ca-i tolerez dar luptand din toate puterile sa nu le implinescdorinta tuturor. Va multumesc anticipat si va rog dati-mi o mana sa nu ma inec in valurile ce lovesc asupra sufletului meu. Doresc ca acesti corupti sa plateasca faptele lor mizerabile asupra mea si a familiei mele pe care ne-au distrus. Va multumesc anticipat Dragu Elena!