Osteoporoza, o “epidemie silenţioasă”

Medicii sînt de părere că osteoporoza este o afecţiune care apare pe măsură ce oamenii înaintează în vîrstă şi este dată de deficitul de hormoni. Prof. dr. Constantin Dumitrache, medic la Institutul de Endocrinologie a spus că osteoporoza poate fi considerată o “epidemie silenţioasă”, care de obicei se manifestă clinic doar cînd apar complicaţiile, dintre care cea mai redutabilă este fractura de şold. “De aceea, este necesară respectarea riguroasă a unui program de profilaxie şi tratament cu produse moderne, care să reducă cît mai mult riscul de a face osteoporoza complicată cu fracturi”, a precizat medicul endocrinolog. El a mai spus că, după vîrsta de 35 de ani, pierderea de os depăşeşte depunerea. “Osteoporoza apare cînd nu se mai dezvoltă suficient os nou, pentru a înlocui osul resorbit în mod natural, iar structura lor se aseamănă cu a unui burete cu orificii mari. Treptat, oasele devin subţiri şi fragile şi mai predispuse la rupere (fracturare - n.r.). La femei, osteoporoza este mai frecventă după instalarea menopauzei, cînd scad nivelurile de estrogeni (hormoni feminini - n.r.)”, a continuat profesorul Dumitrache. În România a fost promovată o nouă terapie, care se administrează o singură dată pe an, ceea ce este foarte eficient, pentru că pacienţii îşi pot face tratamentul sub supraveghere medicală fiind vorba de o perfuzie intravenoasă. Terapia trebuie să înceapă odată cu instalarea bolii şi pacientul trebuie să fie supus unui control. Potrivit statisticilor, mai mult de 70% dintre pacienţi preferă un tratament administrat o singură dată, comparativ cu administrarea săptămînală a comprimatelor. Specialiştii susţin că osteoporoza este numită şi “hoţul tăcut”, deoarece poate “slăbi” oasele timp de ani de zile fără să fie detectată. Boala afectează peste 200 de milioane de oameni în întreaga lume. Una din trei femei de la grupa de vîrstă peste 50 de ani are probleme din cauza osteoporozei, iar una din cinci persoane în vîrstă de peste 50 de ani care a suferit o fractură de şold moare în acelaşi an. Aproape 40% dintre pacienţi aflaţi la prima fractură nu mai pot merge singuri, iar 60% dintre pacienţii aflati la prima fractură necesită asistenţă cel puţin un an. Prof. dr. Eduard Circo, şeful Clinicii de Endocrinologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, totodată şi şeful Compartimentului de Osteoporoză, a anunţat că osteoporoza afectează un număr tot mai mare de femei, dar că în nicio ţară nu există statistici certe ale acestei afecţiuni pentru că dinamica este una mare. “Sînt persoane care mor, altele care nu ajung la medic, deşi au boala”, a mai spus prof. dr. Circo.