Osteoporoza, o prioritate a sănătăţii publice

Ziua Mondială a Osteoporozei, sărbătorită în fiecare an pe 20 octombrie, a fost marcată, ieri, cu ocazia Congresului Naţional de Reumatologie care se desfăşoară la Braşov şi în cadrul unei întâlniri la care au participat medici specialişti şi pacienţi care suferă de această boală. Desfăşurată în acest an sub deviza „Nu lăsa osteoporoza să te doboare”, specialiştii atrag atenţia responsabililor guvernamentali să recunoască osteoporoza ca o prioritate a sănătăţii publice, în opinia lor informarea şi educarea publicului larg fiind absolut necesară cu o mai mare frecvenţă. Guvernul şi asiguratorii de sănătate trebuie să facă mai mult, spun specialiştii, pentru a promova depistarea precoce şi a oferi un regim cât mai bun de compensare pentru medicamentele anti-osteoporotice necesare. Potrivit specialiştilor, vârsta este unul dintre factorii de risc cei mai importanţi ai osteoporozei, iar statisticile arată că una din trei femei de peste 50 de ani şi unul din cinci bărbaţi de peste 50 de ani prezintă fracturi osteoporotice. O fractură anterioară creşte riscul unei alte fracturi cu 86%, iar între 12 şi 20% dintre pacienţi mor în primul an după producerea unei fracturi de şold. Statisticile mai arată că, în pofida progresului semnificativ al ştiinţei şi medicinei, realitatea actuală arată că osteoporoza afectează 75 de milioane de persoane în Europa, SUA şi Japonia, estimându-se că numai în anul 2000 s-au produs 9 milioane de fracturi osteoporotice.