OSTROV - Mizerii electorale liberale

Liberalii din Ostrov au luat exemplu de la colegii lor din Constanţa şi au început, în frunte cu candidatul PNL la funcţia de primar al comunei, Costel Banu, să împroaşte cu noroi în contracandidaţii lor, dînd publicităţii afirmaţii care nu au niciun suport real. Principala ţintă a atacurilor a fost actualul primar al comunei Ostrov, Niculae Dragomir, favorit în lupta electorală pentru viitorul mandat de primar. “Eu am venit în faţa locuitorilor cu lucruri concrete, pe care le-am realizat în ultimii patru ani, şi cu programul pe care îl am pentru următorul mandat. Contracandidatul din partea PNL şi consilierii locali liberali au apelat la denigrări, speculaţii şi minciuni. Probabil că acum uită că au participat la şedinţele de Consiliu Local, au început să devină amnezici şi orbi. Uită că au participat la vot şi au aprobat proiectele care s-au realizat în comună în cei patru ani”, a spus Dragomir. El a amintit că toate proiectele pe care liberalii le critică acum au fost realizate cu sprijinul tuturor partidelor politice, mărturie stînd procesele-verbale de şedinţă a Consiliului Local. Mai mult, în disperarea de a pune mîna pe funcţia de primar, liberalii de la Ostrov au început să-l acuze pe primar de faptul că s-a angajat în competiţie electorală pentru a fura şi că ar fi făcut tot felul de matrapazlîcuri în actualul mandat. „Declaraţia mea de avere a fost făcută publică de mult şi nu s-a modificat în ultimii patru ani de cînd sînt primar. Nu am nici un fel de amestec în cariera de la Gîrliţa; singura legătură ar fi că eu am copilărit acolo. În plus, cariera de piatră se află în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) şi eu nu aş fi putut să ordon sau să fac orice altceva în curtea RAJDP”, s-a apărat primarul Dragomir. Din informaţiile pe care le deţinem, tocmai cei care îl acuză pe Dragomir se dedau la tot soiul de acţiuni nu tocmai ortodoxe. Candidatul PNL, care este şi profesor la liceul din localitate, şi-ar fi folosit elevii pentru propagandă electorală şi le-ar fi promis în schimb note mari şi că îi va ajuta să treacă bacalaureatul.