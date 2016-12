Ostrovul a “perforat” de 22 de ori poarta Alimanului!

Rezultate înregistrate în etapa a 22-a din Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Litoral Corbu - Pescarul Ghindăreşti 1-1 (V. Mişea 18 - A. Platon 37); Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu 1-4 (M. Strujac 22-pen - R. Tudor 13, R. Acreală 52-pen, 77, D. Culea 70); Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon - Viitorul Tîrguşor 4-2 (Cr. Ciubotaru 3, V. Răileanu 47, A. Arnăutu 77, 85 - I. Ţarălungă 48, I. Beşliu 60); Steaua Speranţei II Siliştea - Viitorul Fîntînele 2-1 (B. Chiriac 10, Fl. Luchian 28 - I. Grigorescu 87). Pescăruşul Gîrliciu, Dunaris Topalu şi Voinţa Săcele au stat. Clasament: 1. Corbu 38p/17j; 2. Ghindăreşti 34p/17j; 3. Săcele 33p/16j.

SERIA SUD: AS Valea Dacilor - AS Ciocîrlia 2-0 (Cl. Mitu 52, G. Mitu 62); Gloria Seimeni - Marmura Deleni 7-3 (I. Ilie 20, 78, C. Anton 39, 87, Fl. Beiu 50, 71, V. Rusu 67 - C. Decu 21, M. Burete 33, M. Doloi 88); Voinţa Cochirleni - Trophaeum Adamclisi 3-2 (E. Ciobănică 11, L. Călin 54, C. Gingălău 75 - V. Barangă 31, D. Firică 39); Dacia Mircea Vodă - Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) 0-4 (M. Sivriu 21, G. Marin 61, 88, Cr. Ceti 90+2); Dunărea Ostrov - Sacidava Aliman 22-0 (M. Constantin 15, 30, 80, 90, Cr. Iordan 32, 43, V. Dinu 38, 39, 59, D. Normambet 41, 48, 50, 54, 65, 75, Şt. Filip 58, 81, 85, D. Căciulan 71, R. Corneanu 82, 83, 88); CS Peştera - Sport Prim Oltina 4-0 (I. Lupu 18, 23, Fl. Liahu 56, S. Ştefan 60). Meciul Speranţa Nisipari - Voinţa Siminoc a fost amânat. Clasament: 1. Peştera 63p/21j; 2. Valea Dacilor 52p/20j; 3. Oltina 45p.

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu 3-4 (D. Cristea 23, G. Iordache 41, G. Vasile 71 - I. Truşescu 12, I. Caracostea 58, Fl. Molnar 62, Ener Saban 70); Fulgerul Chirnogeni - Unirea Topraisar 2-3 (G. Daviduţă 26, A. Bereanu 56 - Cl. Sandu 2, A. Simion 62, Cr. Costea 70); Atletic 2 Mai - Recolta Negru Vodă 3-0 (neprezentare); Viitorul Cobadin - CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) 3-0 (D. Şuiu 42, Al. Merticariu 50, 81); Viitorul II Pecineaga - Voinţa Valu lui Traian 4-2 (M. Croitoru 16, D. Leancă 20, E. Şaver 36, I. Olaru 80 - M. Sandu 26, L. Galben 73); Avîntul Comana - Viitorul Mereni 2-1 (Cr. Ursu 54, I. Ciocan 69 - C. Spătaru 90+3); CS II Agigea - Gloria Albeşti 7-5 (V. Bucos 18, 20, 28, 30, 43, 53, Cr. Mitran 82 - N. Petcu 58, 90, I. Fodor 75, 85, I. Dumitrescu 80). Clasament: 1. Topraisar 49p; 2. Mereni 45p; 3. Eforie II 43p.

