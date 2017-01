Oţelul Galaţi este prima echipă venită în vacanţă la Mamaia

Petre Grigoraş s-a întors acasă

Chiar dacă au mai rămas două runde pînă la finalul Diviziei A la fotbal, staţiunea Mamaia este deja destinaţia de vacanţă a unei echipe de primă ligă. Salvată de la retrogradare graţie unui retur excelent sub comanda lui Petre Grigoraş, Oţelul Galaţi a sosit miercuri seară pe Litoral pentru o minivacanţă de o săptămînă. Gălăţenii au profitat de întreruperea campionatului pentru turneul echipei naţionale în SUA, dar şi de faptul că următorul joc oficial îl vor disputa la Constanţa, pe 3 iunie, în compania Farului. Îndeplinirea obiectivului fixat de conducerea clubului a făcut ca atmosfera în tabăra formaţiei moldovene să fie lejeră, jucătorii fiind însoţiţi de familii sau de prietene. De altfel, fostul antrenor al Farului a programat un singur antrenament pe zi în această săptămână, Semeghin şi compania avînd în rest liber. Majoritatea jucătorilor au preferat să meargă la plajă, în timp ce stranierii au făcut o plimbare prin Constanţa. “Atît timp cît ne-am îndeplinit obiectivul cu cîteva etape înainte de finalul campionatului, sîntem bucuroşi şi băieţii merită acest sejur, mai ales că vacanţa de vară va fi destul de scurtă”, a explicat Grigoraş. “Ne-am îndeplinit obiectivul, salvarea de la retrogradare şi era normal să vină şi această vacanţă, mai ales că a picat bine şi meciul cu Farul. Erau puncte care atîrnau greu pe umerii noştrii, dar cred că am dovedit după acest retur că Oţelul este o echipă de temut”, l-a completat mijlocaşul Iulian Apostol. Gălăţenii vor disputa un amical marţi, cu divizionara C Oil Terminal Constanţa, fiind în discuţii pentru o altă partidă de verificare săptămîna viitoare, cu Ceahlăul Piatra Neamţ.

Apostol nu mai vrea la Farul

Împrumutat la Oţelul Galaţi pînă la finalul acestui sezon, Iulian Apostol ar trebui să se întoarcă în vară la FC Farul, cu care mai are doi ani de contract. Mijlocaşul gălăţean a mărturisit însă că nu doreşte să se întoarcă la Constanţa şi că va încerca să obţină acceptul conducătorilor grupării de pe Litoral pentru un transfer definitiv. “Chiar dacă am jucat mai puţin decît mi-aş fi dorit din cauza accidentărilor, m-am simţit superbine la Galaţi, mai ales că sînt acasă. La Farul nu m-am acomodat şi cred că acest lucru s-a văzut, pentru cã, personal, nu am realizat mare lucru. Din această cauză mi-aş dori să plec”, a explicat mijlocaşul. Transferat la Farul în vara anului 2004, Apostol a fost mai mult rezervă şi a stat suspendat timp de şase luni, după ce a fost descoperit pozitiv la un control antidoping. “Vom vedea în vară care este situaţia lui Apostol, căruia îi expiră împrumutul. Sigur, mi-aş dori jucători de la Farul, însă nu ne-am decis încă asupra strategiei de transferuri. Şi Bădescu, şi Bălţoi au evoluat la Constanţa, dar au ajuns la Oţelul pe altă filieră”, a explicat Grigoraş, care nu se teme de reîntîlnirea cu suporterii constănţeni, de această dată ca adversar: “Aşa este viaţa de antrenor, astăzi la o echipă, mîine la alta. Deocamdată reprezint Oţelul şi voi face totul împreună cu jucătorii ca să cîştigăm fiecare meci. Am avut mereu relaţii bune cu spectatorii constănţeni, chiar dacă nu întotdeauna rezultatele au fost cele dorite de ei. S-au făcut lucruri bune cît am fost la Constanţa şi ar fi normal să fiu respectat pentru asta. Acum vin ca adversar pentru prima oară şi este posibil ca atitudinea lor să se schimbe, mai ales dacă rezultatul îmi va fi favorabil, dar nu mă deranjează sub nici o formă”.