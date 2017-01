Otilia Brăiloiu a lansat o colecție cu rochii de mireasă

Designerul Otilia Brăiloiu şi proaspetele sale creaţii vestimentare care fac parte din noua colecţie „CRUISE 2014 - Bridal & Evening” au încântat seara a peste o sută de iubitori ai modei și invitați care au participat, vineri, la evenimentul de lansare. Pe acorduri muzicale moderne și în lumina reflectoarelor și a focurilor de artificii, în jur de 30 de modele au defilat la piscina Complexului Palas - Pelican din Mamaia. Noua colecţie marca Otilia Brăiloiu Atelier prezintă rochii de mireasă şi ţinute de seară create în atelierul de la malul mării, în viziunea originală a designerului, ținute cu care designerul se instalează cu fermitate pe piața de profil. ”Am dorit să ne onorăm clienții și partenerii noștri de acasă, de la malul mării, printr-un astfel de eveniment, o seară frumoasă de vară din calea căreia și ploaia s-a dat la o parte. Am umblat puțin la compoziția rochiei clasice de mireasă. O prietenă mi-a spus că am creat zâne care aleargă fericite printre castele de nisip. Am vrut să insuflu un aer de vară, de prospețime și o atitudine naturală, pentru că naturalețea este mai sexy ca orice truc vestimentar. Am făcut apel și la îndrăzneală, am folosit și nuanțe de roz, cu materiale de lux, de genul dantelei și al mătăsii. Data viitoare o să fiu și mai îndrăzneață”, a declarat Otilia Brăiloiu după prezentare.