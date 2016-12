OTIMMC Constanţa va absorbi oficiul de la Galaţi

Numărul de posturi din trei structuri ale Ministerului Economiei va fi redus cu 152, cea mai mare scădere, de 113 funcţii, urmând să fie operată la Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), economiile totale la buget urmând să se ridice în acest an la 1,44 milioane lei. AIPPIMM, care în prezent are 226 de posturi, va rămâne cu jumătate din personal, după ce cele 13 oficii teritoriale vor fi comasate în şapte unităţi, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Economiei. În cele 13 oficii lucrează 195 de persoane, iar în aparatul central sunt angajate 31 de persoane. Subsecretarul de stat în cadrul AIPPIMM, Dumitru Nancu, a declarat că, în urma reorganizării, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa va fi comasat cu cel de la Galaţi. În aceste condiţii, la Galaţi va rămâne doar un centru şi nu oficiu. Potrivit lui Nancu, dacă acum oficiile Constanţa şi Galaţi au 30 de angajaţi, după reorganizare, OTIMMC Constanţa va rămâne cu 13 oameni. „Agenţia este singura instituţie unde personalul a fost redus cu 50%. Pe de altă parte, din punctul de vedere al eficienţei, cu cei 228 de angajaţi câţi erau în 2008 am avut o rată de absorbţie a fondurilor de 18%, în timp ce, în 2009, cu 153 de angajaţi, rata de absorbţie a fost de 98%. Acest lucru demonstrează că a plecat din sistem doar personalul auxiliar şi nu cel care implementeză proiectele”, a spus Nancu.