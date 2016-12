OTP Bank intră în Prima Casă 4

OTP Bank România a început să acorde credite în cadrul programului Prima Casă 4, având la dispoziţie un plafon de 9,67 milioane euro. Dobânda creditelor în euro este de 5,42%, calculată după formula Euribor la 3 luni plus 4%, iar DAE ajunge la 5,56%. Astfel, pentru un împrumut de 40.000 euro, pe 30 ani, rata lunară este de 225,11 euro, iar suma totală de rambursat este dublă faţă de cea împrumutată, ajungând la 81.110 euro. La creditele în lei, dobânda anuală este de 8% (Robor la 3 luni plus 2,5%). Pentru un credit de 150.000 lei, pe 30 de ani, cu DAE de 8,3%, rata lunară este de 1.100 lei, iar clientul va rambursa în total aproape 400.000 lei. „Garanţia emisă de Fondul Naţional de Garantare acoperă 50% din valoarea împrumutului, iar noi nu percepem comisioane de acordare a creditului. În plus, administrarea lunară a creditului şi analiza dosarului sunt gratuite, iar clienţii pot rambursa anticipat împrumutul, fără costuri suplimentare”, spune directorul OTP Bank, Laszlo Diosi.