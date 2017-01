OTP Bank România a deschis o nouă agenţie în Constanţa

OTP Bank România a deschis, ieri, o nouă agenţie în Constanţa, ca parte a strategiei de extindere pe piaţa bancară românească, ce prevede atingerea unui nivel de 100 de unităţi pînă la finalul acestui an. “A fi aproape de clienţii noştri, atît prin proximitate, cît şi prin crearea de produse flexibile care să le satisfacă nevoile, este foarte important pentru noi”, a declarat, ieri, directorul Agenţiei Constanţa Gară, Gabriela Manole. Ca parte a strategiei sale de dezvoltare pe piaţa bancară din România, OTP Bank România a încheiat anul 2006 cu 66 unităţi operaţionale şi speră ca, pînă la sfîrşitul acestui an, să aibă peste 100 de unităţi operaţionale în toată ţara. Noua agenţie este situată în bd. Ferdinand, nr. 118, bl. MTTC, şi oferă produse şi servicii bancare adresate atît clienţilor persoane fizice, cît şi companiilor. Divizia Retail a fost construită de la zero, după achiziţia RoBank, o bancă mică, dar solidă, axată pe segmentul de oferte pentru companii. Segmentul de retail a fost activat prin lansarea mai multor produse - creditul pentru nevoi personale, creditul pentru nevoi personale cu garanţie imobiliară, creditul ipotecar, carduri de credit şi de debit, cardul co-branded, OTPdirekt, credit auto şi overdraft-ul. În curînd vor fi lansate alte noi produse, ca parte a strategiei pentru segmentul de retail pe anul 2007. “Am pornit la drum cu o ofertă atractivă pentru toate categoriile de consumatori. Dacă pînă la acest moment ne-am făcut temele, analizînd îndeaproape piaţa de retail din România, acum sîntem pregătiţi să ne întîmpinăm clienţii cu o ofertă avantajoasă, astfel încît să se atingă obiectivul pe termen mediu, şi anume de a deţine o cotă de piaţă de 4-5% din sectorul bancar românesc”, a declarat Frigyes Harshegyi, directorul general al OTP Bank România.

Parte a ofertei de retail a băncii, creditele pot fi acordate în diferite valute şi se adresează fiecărei categorii de consumatori, de la liber profesionişti la pensionari, de la cetăţeni români la cetăţeni străini. Cu excepţia veniturilor salariale, banca ia în calcul şi alte tipuri de venituri: pensii, venituri din activităţi independente, drepturi de autor, comisioane sau chirii. OTP Bank România promovează creditul ipotecar pentru achiziţia de locuinţe şi terenuri în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2007. Special pentru această promoţie, OTP Bank România a extins perioada maximă de rambursare a creditului ipotecar, în lei, de la 30 de ani la 35 de ani şi, de asemenea, pentru euro şi franci elveţieni, de la 25 la 35 de ani. În perioada promoţiei, limita maximă de vîrstă pînă la care se poate rambursa creditul creşte de la 65 la 70 de ani. Creditul ipotecar de la OTP Bank România se acordă cu un comision de 2% din suma aprobată şi are o dobîndă de 5,5% la franci elveţieni, 7,5% la euro şi 8,5% la lei. Banca nu percepe nici un comision de retragere numerar pentru sumele provenite din creditul acordat, iar asigurarea de viaţă este obligatorie numai dacă titularul creditului depăşeşte 65 de ani la data rambursării integrale a creditului. OTP Bank România a atins, în decembrie 2006, o cotă de piaţă de 2,13% pe segmentul retail, bazată pe creşterea creditelor ipotecare, pînă la nivelul de 3,81% din piaţă. OTP Bank România este parte a grupului financiar ungar OTP şi deserveşte peste 11 milioane de clienţi.