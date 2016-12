OTP Bank România, admisă în sistemul de compensare RoClear

OTP Bank România a fost admisă ca participant la sistemul de compensare RoClear, administrat de Depozitarul Central (DC), potrivit unui anunţ al instituţiei de compensare - decontare. „Depozitarul Central a decis, în data de 20 august, admiterea ca participant compensator la sistemul RoClear a instituţiei de credit OTP Bank România. Astfel, numărul instituţiilor de credit autorizate de către Depozitarul Central, în calitate de participanţi compensatori, a crescut la 19”, se spune într-un comunicat al Depozitarului. În urma deciziei de săptămîna trecută, OTP Bank România are permisiunea de a efectua operaţiuni de compensare, dar nu are dreptul să realizeze decontări şi nici custodii. O măsură similară a fost adoptată recent şi pentru Volksbank România. Depozitarul Central realizează atît operaţiunile de depozitare, registru pentru emitenţii de valori mobiliare, cît şi pe cele de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Supravegherea instituţiei este realizată de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, responsabilitate împărţită cu Banca Naţională a României în cazul operaţiunilor de compensare-decontare. Depozitatul Central are un capital social de 21,7 milioane lei, iar Bursa de Valori Bucureşti este cel mai mare acţionar al instituţiei, controlînd titluri care reprezintă peste 57% din capitalul social.