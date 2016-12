Ouăle îi fac pe oameni să devină mai generoşi

Triptofanul, o substanţă care există în ouă, are capacitatea de a-i face pe oameni să devină mai generoşi, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii olandezi, informează dailymail.co.uk. Oamenii de ştiinţă spun că triptofanul, un aminoacid din anumite produse alimentare, poate să influenţeze comportamentul uman. Într-un set de experimente, savanţii olandezi au descoperit că administrarea unor doze mici de triptofan - echivalentul cantităţii de triptofan din trei ouă - a dus la dublarea sumelor donate de voluntari unor organizaţii de caritate. Ouăle şi alte alimente precum peştele şi laptele sunt bogate în triptofan, un aminoacid care este transformat în organism în serotonină, o substanţă asociată cu buna dispoziţie. Triptofanul este comercializat şi sub forma unui supliment alimentar, denumit TRP. Cercetătorii de la Universitatea Leiden din Olanda au explicat experimentul într-un articol publicat în revista Frontiers in Psychology: "Pentru prima dată, am încercat să aflăm dacă administrarea unui compus prezent în anumite alimente precum peşte, ouă, soia şi lapte poate să stimuleze donaţiile pentru organizaţiile de caritate. Studiul nostru reprezintă prima demonstraţie din lume a faptului că donaţiile pentru caritate pot fi mărite cu ajutorul suplimentelor alimentare asociate cu serotonina". Cercetătorii olandezi au realizat un experiment pe 32 de bărbaţi şi femei. Jumătate dintre ei au primit o pudră ce conţinea 0,8 grame de TRP, iar ceilalţi voluntari au primit o pudră placebo. Fiecare voluntar a primit suma de 7,5 lire sterline (11,25 dolari) pentru participarea la experiment. Ei au fost întrebaţi dacă doresc să doneze acea recompensă financiară sau o parte din ea în scopuri caritabile. Patru cutii - pentru Unicef, Amnesty International, Greenpeace şi World Wildlife Fund - au fost plasate pe o masă. Atunci când psihologii au comparat rezultatele au descoperit că voluntarii care au primit pudră TRP au donat, în medie, 1,15 dolari, în timp ce voluntarii care au primit un placebo au donat în medie doar jumătate din acea sumă. Mecanismul prin care un supliment alimentar ajunge să aibă un astfel de efect nu este deocamdată cunoscut, însă oamenii de ştiinţă sugerează că în acest proces ar putea fi implicată oxitocina, hormonul iubirii şi al ataşamentului, produs de femei în timpul alăptării şi raporturilor sexuale. Oamenii de ştiinţă au evidenţiat deja apropierea dintre regiunile din creier asociate cu serotonina şi oxitocina.