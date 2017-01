OUG aprobată ce îi are ca beneficiari pe bolnavii de hepatită C

Guvernul a aprobat ieri o Ordonanță de Urgență ai cărei beneficiari urmează să fie bolnavii de hepatită C. Este vorba de includerea, pe piața din România, a tratamentului mult-așteptat cu interferon free, cel care promite vindecarea aproape 100%. ”Domnule ministru (al Sănătății - n.r.), nu vreți să spuneți de ce m-ați convins să dau ordonanță, pentru că sunt foarte greu de convins în ultimul timp și vreau proiecte de legi. Totuși, dumneavoastră ați insistat, înțeleg, pentru că e vorba de câteva sute de mii de oameni, nu?”, i-a spus premierul ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu, în cadrul ședinței de Guvern de ieri. Ministrul Sănătății a precizat că proiectul de act normativ reglementează ”o chestiune care va aduce mai aproape tratamentul pentru hepatita C și ciroză, care ar putea intra în următoarele două săptămâni în România”. Întrebat de premier câți beneficiari vizează actul normativ pentru a fi clar de ce Guvernul dă o Ordonanță de Urgență, Bănicioiu a spus: ”Din păcate, s-a ajuns la un număr-record de purtători de virus C”. ”Sunt 650.000 astăzi în România. Nu toți fac boala, dar toți trebuie să știe că, în momentul în care dezvoltă boala, undeva 16.000 au astăzi, estimativ, boala dezvoltată, trebuie să aibă un tratament cu efect terapeutic foarte mare, nu ca până acum. Deci, efectul terapeutic al noului tratament se duce undeva spre peste 90%, față de cel care este acum”, a declarat ministrul, care a adăugat că după finalizarea procesului de negociere cu companiile, săptămâna viitoare, se va ajunge ca, după opt ani, tratamentul pentru hepatita C să fie upgradat. ”Din toate măsurile pe care le avem astăzi și toate știrile, sincer, eu cred că asta este cea mai importantă. (...) Sunt 16.000 de oameni care nu au nicio șansă dacă nu fac tratamentul”, a declarat, ieri, premierul Ponta. Reamintim că bolnavii cu afecțiuni hepatice din România au amânat acțiunea de protest din această lună, pentru începutul lunii viitoare, mai exact 8 iunie, asta în cazul în care bolnavii vor fi duși cu vorba, așa cum s-a întâmplat până acum. Ministrul Sănătății, însă, le-a dat asigurări că lucrurile nu vor mai sta așa și că vor fi sprijiniți. Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Marinela Debu, declara recent, pentru ”Telegraf”, că nu renunță la protest dacă vor fi amânați, cerând aprobarea din partea Primăriei Capitalei pentru acțiunea din iunie.