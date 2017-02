OUG nr. 13, abrogată. Strada plusează - vrea demisia Guvernului!

România este în plin război rece. Nu cu arme de foc, ci cu ură, urlete, dezbinări, vorbe grele, decizii controversate și proteste de stradă. Deși Guvernul a cedat la presiunea Străzii și a abrogat celebra Ordonanță de Urgență (OUG) nr. 13/2017, tensiunile s-au menținut. De acum încolo, tot ce se întâmplă nu mai are nicio legătură cu nemulțumirile privind modificarea Codurilor Penale. De fapt, totul are legătură, spun numeroși oameni politici, jurnaliști și analiști, cu o tentativă de răsturnare a puterii instalate în 11 decembrie, prin vot. În spatele acestor tentative ar sta chiar președintele Klaus Iohannis, care, profitând de prezența „românilor săi“ (așa cum îi place șefului statului să spună), încearcă să-și instaleze la Palatul Victoria al doilea „Guvernul meu“, după cel instalat în noiembrie 2015, culmea, tot în urma unor proteste. Unul dintre cei care au atras atenția că „Iohannis și gașca sa“ încearcă să deturneze protestele din stradă este jurnalistul Bogdan Chirieac. El a spus că scandările continue împotriva Guvernului arată foarte clar faptul că protestele contra OUG nr. 13/2017 au fost doar un pretext pentru răsturnarea Executivului. La rândul său, președintele Camerei Deputaților, totodată liderul PSD, Liviu Dragnea, personajul cel mai hulit în momentul de față, a afirmat, luni, că „dacă protestele continuă şi după retragerea OUG pe Justiţie, atunci asistăm la altceva, respectiv la un protest politic desfăşurat după alegeri corecte, ceea ce face să crească nervozitatea în rândul membrilor PSD“.

CINE SUNT INFILTRAȚII LUI IOHANNIS DIN PSD?

Și dacă Guvernul nu își va da demisia de bunăvoie, poate Executivul va cădea în urma unei moțiuni cenzură, depusă în Parlament de PNL și USR. Textul moțiunii a fost citit, luni, în Parlament, urmând ca documentul să fie votat miercuri. Deși șansele ca moțiunea să treacă sunt aproape nule, în condițiile în care PSD se bazează pe o majoritate confortabilă, există zvonuri care arată că în aceste zile Iohannis încearcă să pescuiască niscaiva parlamentari din cercul puterii, pe care vrea să-i convingă să trădeze. Mai mult decât atât, liderul social democraților spune că șeful statului și-ar fi infiltrat oameni în PSD. Dragnea a spus că, pentru moment, nu va căuta neghinele din partid, dar va da cărțile pe față despre oamenii din tabăra adversă infiltrați în PSD, susținători ai lui Klaus Iohannis. „Nu o să spun nume. Problema a fost ridicată de mai mulți colegi. Vreau, în primul rând, să fie discuții lămuritoare pentru a afla tot partidul de ce au loc astfel de poziții. După explicații, probabil vor urma și decizii”, a precizat Liviu Dragnea.

SUSȚINERE PENTRU GRINDEANU

Zvonurile legate de infiltrarea în PSD a unor oameni ai președintelui Iohannis au venit la pachet cu o serie de informații potrivit cărora premierul Grindeanu ar fi căzut în dizgrația lui Liviu Dragnea. Murmurul a fost imediat stins de președintele PSD, care a negat că ar avea un conflict cu șeful Guvernului, el arătând că acesta are susţinerea sa totală şi că Executivul nu are de ce să demisioneze. „Am avut o întâlnire cu grupurile reunite ale PSD din Parlament, care şi-au exprimat fără echivoc susţinerea în continuare pentru Guvernul Grindeanu“, a spus Dragnea. Întrebat ce va face dacă protestele continuă, Dragnea a răspuns că face în continuare apel la calm. „Ceea ce îmi era teamă s-a întâmplat. Aseară (duminică, n.r.), un grup de oameni nemulţumiţi s-au strâns la Palatul Cotroceni şi teama mea e că acolo va fi un bulgăre de zăpadă. Mereu am spus că vreau să facem tot ce este posibil ca să nu se escaladeze acest conflict în stradă, pentru că nu are nimeni de câştigat“, a punctat Dragnea.

MODIFICAREA CODURILOR PENALE, ANALIZĂ SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE?

Liderul PSD a abordat, luni, și subiectul legat de modificarea Codurilor Penale, care a stârnit atât de multă indignare în ultimele șapte zile. Dragnea a spus că declararea ca fiind neconstituționale a foarte multor articole din Codul Penal și Codul de Procedură Penală, adoptate de fostul Guvern Boc și modificate de Executivul Cioloș, nu este din vina Cabinetului condus de Sorin Grindeanu. În opinia președintelui Camerei Deputaților, trebuie declanşată o dezbatere pe această temă. „Trebuie să înceapă o analiză serioasă, poate sub egida Academiei Române, la care să participe asociaţiile magistraţilor, barourile de avocaţi, experţi de la Consiliul Europei, care am înţeles că şi-au şi exprimat disponibilitatea, pentru că mulţi încep să îşi pună problema dacă aceste Coduri în întregul lor sunt în regulă“, a spus Dragnea. Liderul PSD a spus că nu s-a mai întâmplat ca la vreo lege în România atât de multe articole să fie declarate neconstituţionale. „Eu cred că numai o dezbatere de genul ăsta, înainte de a se iniţia ceva în Parlament, ne poate ajuta. Problemele sunt mult mai serioase cu aceste Coduri pe care toată lumea le vrea constituţionale şi cu prevederi foarte clare, pentru că de ele depind şi drepturile, şi libertăţile românilor“, a conchis Dragnea. Pe de altă parte, jurnalistul Bogdan Chirieac spune că o discuție pe tema ordonanței privind modificarea Codurilor Penale este una extrem de tehnică, iar singura instituție imparțială care ar putea să-și dea cu părerea despre aceste Coduri este Curtea Constituțională a României.

MINISTERUL JUSTIȚIEI: UITE PROIECTUL, NU E PROIECTUL!

Fără îndoială, unul dintre cei vinovați pentru proasta comunicare în privința Ordonanței 13 este ministrul Justiției, Florin Iordache, despre care se zvonește că ar putea fi demis în zilele următoare. Acest lucru a fost recunoscut și de premierul Sorin Grindeanu, el declarând, luni, că ia în calcul o asemenea decizie. Și, de parcă nu a fost de ajuns că a creat haos în jurul ordonanței privind modificarea Codurilor Penale, ministrul Justiției a mai făcut o boacănă. În cursul dimineții de luni, Iordache a anunțat că va lansa în dezbatere publică un proiect de modificare a Codurilor Penale. Mai mult decât atât, el a afirmat că noul act a fost trimis către Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General și DNA. La doar câteva ore după acest anunț, Ministerul Justiției a venit cu un comunicat în care a precizat că retrage proiectul de lege care să modifice Codurile Penale, pentru a face unul mai complex.

OPOZIȚIA AȘTEAPTĂ LA COTITURĂ

În timp ce partidele aflate la putere încearcă să liniștească lucrurile, reprezentanții USR și PNL au ieșit, luni, din nou la atac și au cerut cu insistență ca premierul Sorin Grindeanu, ministrul Justiţiei și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, să demisioneze. Dacă președintele USR, Nicușor Dan, nu a mai fost atât de vocal precum duminică, atunci când s-a făcut de râs în fața presei, neștiind ce conține Ordonanța 13, liderul PNL, Raluca Turcan, și-a turat motoarele, reiterând faptul că „Guvernul Grindeanu a săvârşit, la ceas de seară, o mârşăvie care a dus automat la albirea dosarului şefului său de partid, Liviu Dragnea“. „Am văzut că Grindeanu a dat înapoi, a abrogat ordonanţa, dar nu a spus niciun cuvânt despre asumarea greşelii“, a declarat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.

SRI, CHEMAT ÎN PARLAMENT SĂ SPUNĂ DACĂ MULTINAŢIONALELE S-AU IMPLICAT ÎN PROTESTE

Pentru ca scandalul să fie și mai mare, Comisia pentru controlul SRI din Parlament pune paie pe foc. Preşedintele Comisiei, senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, a declarat, luni, că folosirea unor bunuri ale unei societăţi comerciale în scop propriu sau al unei alte persoane constituie infracţiune, iar implicarea multinaţionalelor în protestele recente trebuie lămurită de instituţii. „Este o discuție de făcut și trebuie analizată. Pe mine mă interesează din punctul de vedere al securității naționale. Există un articol 11 în Legea securității naționale care prevede foarte clar că, atunci când se urmărește înlocuirea puterii de stat prin mijloace violente și așa mai departe, problema este una de securitate națională“, a declarat Ţuţuianu.

IOHANNIS VINE ÎN FAȚA PARLAMENTULUI

În scandalul modificării Codurilor Penale intervine și președintele Klaus Iohannis. El a trimis o scrisoare, vineri, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în care îşi exprimă intenţia de a merge în faţa aleşilor în 7 februarie, la ora 12.00, pentru a ţine un discurs despre ordonanţa pe Justiţie. Iohannis va vorbi, în principal, despre modificările aduse de către Guvern legislației penale, precum și despre evenimentele generate de acestea. Interesant este că șeful statului va fi prezent în Parlament exact în aceeași zi în care se va vota și moțiunea de cenzură a PNL și USR. Nu știm dacă există vreo legătură între cele două evenimente, însă, dacă luăm în calcul zvonurile că Iohannis vrea prin toate metodele să răstoarne Guvernul Grindeanu, nu ar fi exclus ca șeful statului să încerce sensibilizarea unor parlamentari care au susținut Guvernul, astfel încât moțiunea de cenzură să treacă, iar Executivul să fie demis. Cine știe?!