Oul, produsul cu cea mai mare cantitate de albumine

Oul este produsul cu cea mai mare cantitate de albumine. Tocmai din acest considerent, dietologii au luat albuminele care există în ou drept un etalon. Principala caracteristică a albuminelor din ou este capacitatea de a fi asimilate foarte uşor, spre deosebire de alte albumine. În ou, albuminele reprezintă 93,7%, iar prin comparaţie, peştele conţine 76% albumine, carnea de vită, 73,3%, iar fasolea, 58%. Specialiştii mai spun că, în ciuda tuturor afirmaţiilor, ouăle nu sunt dăunătoare pentru ficat, pentru că oul conţine aminoacizi care sunt folositori pentru ficat. În plus, gălbenuşul de ou are calitatea de a ajuta contracţia vezicii biliare, stimulând astfel activitatea fierii. Dar dacă aveţi pietre la vezica biliară, contracţiile sub acţiunea gălbenuşului sunt dureroase şi se pot transforma în colici, deci în acest caz trebuie evitat consumul de ouă. Se mai contraindică ouăle prajite şi ouale cu maioneză, deoarece acestea sunt dăunătoare pentru ficat.