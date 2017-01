Pentru că am vorbit, zilele trecute, despre cioara vopsită, trebuie să spunem că se prelungeşte criza prin care trece…Sîntem în perioada în care politicienii noştri umblă cu oul vopsit. Faţă de cioară, este o schimbare de nuanţă şi de imagine. Se apropie Paştele, un motiv în plus pentru politicieni de a zugrăvi în culori pastelate realitatea hîdă din jurul nostru. Politicienii Puterii s-au reunit în cercuri ale mîinilor îndemînatice. Pictează noi minciuni şi raportări false pe ouă din lemn. Merg mai mult pe rezistenţa materialelor. Sînt unii care pun un accent deosebit pe rezistenţa lemnului din care a fost confecţionat oul. Alţii zic că ouăle confecţionate din lemn sînt mai uşor de numărat. Au trecut politicienii la colorat ouă cu însemnele Uniunii Europene. Nu contează că înăuntru este împuţit, treaba e să arate bine pe-afară! European la suprafaţă, dar clocit în interior. Sub actuala conducere de partid şi de stat, pute peste tot a ouă clocite, dar frumos vopsite! La fudulie, vorba aia, nu ne întrece nimeni! Au lăsat politicienii cioara pe gard ca să umble cu oul vopsit. Chipurile, ca să nu se zică pe undeva că dumnealor nu respectă tradiţia! În materie de sorcove, nu ne întrece nimeni! Cei din Alianţă îşi vopsesc propriile lor ouă. Acum, se vede treaba, nu e consens nici în materie de vopsit ouă. De cînd s-au înfiinţat, există o permanentă mîzgăleală între aliaţi. S-au măscărit pînă s-au vopsit total şi definitiv! S-au prezentat reciproc în fel şi fel de culori greţoase. S-au mînjit şi au făcut ca toţi dracii! De nedescris! Şi-au numărat reciproc ouăle sparte. După vocile piţigăiate ale unora dintre ei, s-au găsit multe lipsă! Cine răspunde de spărturi? Sîntem în faza vopsitului de ouă cu noroi, materia preferată a scandalagiilor portocalii. Ce bălăceală e în troaca politichiei! Vopsind oul în loc de cioară, portocaliii străvezii încearcă din nou să ne aburească. Cică să trăim bine cu un ou fără gălbenuş! Vopsesc dumnealor ouă după diverse modele europene, dar, ce folos, pentru că nu se potrivesc cu realitatea de la noi. Bătăile cu ouă clocite dintre aliaţi sînt cunoscute în Europa, dar nimeni nu înţelege de ce ne luăm tot timpul la ţintă dreptul cu stîngul! E prea de tot să-ţi cotoieşti propria naţiune! Au trecut politicienii Puterii cioara în rezervă, cu toate că se spune că funcţionează în continuare ca ofiţer activ. Vor să ne ia faţa cu oul lor vopsit. Merg pe premiza că românul se încîntă la tot ceea ce este viu colorat. De aia au ales portocaliul şi au zornăit mărgica în campania electorală. Între timp, s-a dus perioada de glorie oarbă a portocaliului. Nici măcar în băşcălie nu se mai vopsesc ouă în portocaliul de partid şi de stat! S-au lepădat unii ca de Satana! Sînt şi cazuri în care se vopsesc doar cojile de ouă. Atît a mai rămas din ambiţia cocoşească a celor care fac pariuri personale pe soarta naţiunii. Dată fiind starea de criză existentă, optează unii pentru oul de crocodil ca să plîngă adecvat în momentul în care vor pune ţara de mămăligă. Sînt şi dintre cei care, în bătaie de joc, vor să vopsească mămăliga. S-ar putea ca, din cauza gazelor acumulate de atîta înfumurare, să explodeze! Sînt politicieni care s-au mînjit fără să atingă măcar o secundă oul! S-au mozolit din cap pînă în picioare. Cu toate că sînt însemnaţi, nu sînt luaţi la ture de către cei care se laudă că au stîrpit corupţia din România! De fapt, în privinţa politicienilor, nu sînt prea mari diferenţe între cioara vopsită şi oul mînjit cu evlavie de către cei care au minţit şi dezamăgit electoratul…