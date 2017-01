Ovidiu Cernăuțeanu, alias Ovi a câștigat Discul de Aur în Belgia, pentru piesa „She's After My Piano", pe care a compus-o alături de Philip Halloun, potrivit reprezentanților artistului. În următoarea perioadă, „She's After My Piano", piesă interpretată de 2 Fabiola ft Loredana, va primi titlul de „hitul verii" din partea celui mai mare post de radio din Belgia, Radio 2. Piesa „She's After My Piano" este prezentă, de cinci luni, în topurile din Belgia și a fost numărul 1 mai multe săptămâni la rând.

Ovi a reprezentat România la Eurovision anul acesta, alături de Paula Seling, cu piesa „Miracle". Artistul se află la Oslo, zilele acestea, unde împreună cu aceiași producători ai piesei „Miracle", finalizează o versiune proprie a acestui cântec, care va fi lansată în Europa de Warner Chappel.

Cel mai nou album semnat de Ovi, „A Bit of Pop Won't Hurt Anyone", a fost lansat oficial pe 5 mai. „A Bit of Pop Won't Hurt Anyone" include în total nouă piese, dintre care două sunt versiuni ale cântecului „Miracle", versiunea acustică și versiunea ce a fost interpretată la Copenhaga, la Eurovision 2014.