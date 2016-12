Ovi revine definitiv în România şi are un nou... euro-proiect

Ovidiu Cernăuţeanu, alias Ovi, interpretul şi compozitorul care a reuşit cea mai bună performanţă a României la Eurovision, clasându-se pe locul al III-lea, în 2010, alături de Paula Seling, a scris recent o piesă, în colaborare cu ocupantul locului al IV-lea, în acelaşi concurs. Ovi s-a calificat astfel în cadrul selecţiei naţionale a Norvegiei pentru Eurovision 2012, cu o piesă scrisă în colaborare cu Thomas Gison, un compozitor suedez. Piesa lui Thomas, pe care a compus-o în 2009, s-a clasat pe locul al IV-lea la Eurovision 2010 şi a reprezentat Danemarca. Noua piesă la care au lucrat împreună Ovi şi Thomas va fi interpretată de Reidun Saether, o artistă din Norvegia.

Soarta noului euro-proiect se va decide la începutul anului următor, în cadrul Festivalului \"Melodi Grand Prix\". Acest eveniment se va desfăşura la Oslo, în perioada 21 ianuarie - 11 februarie şi va consta în trei semifinale şi o finală. Câştigătorul va reprezenta Norvegia pe scena de la Baku, din Azerbaidjan, la concursul Eurovision 2012.

ÎNAPOI ÎN ROMÂNIA, DUPĂ 15 ANI Surpriza cea mare pe care Ovi le-a pregătit-o românilor este însă... reîntoarcerea în ţară. Potrivit unui comunicat, determinat de lanţul de succese început cu performanţa obţinerii locului al III-lea (împreună cu Paula Seling) la Eurovision, chiar în ţara lui de adopţie, Norvegia, Ovi a hotărât să revină în România, după 15 ani de rezidenţă în Norvegia, una dintre ţările cu cel mai ridicat standard de viaţă. Această decizie este cu atât mai importantă cu cât ea a fost luată de comun acord cu soţia lui, Kitty Jacobsen, care este norvegiancă get-beget. Cei doi au împreună doi copii, Martin, în vârstă de şase ani şi Philip, de patru ani.

Cetăţean norvegian din 2000, Ovi declara, într-un interviu, în urmă cu mai bine de un an, faptul că nu se împacă deloc cu frigul scandinav şi vine în România ori de câte ori i se face dor. La opt ani a urcat pentru prima dată pe o scenă şi de atunci a ştiut că vrea să facă muzică. El a fost prezent în 2009, la Braşov, de unde a plecat cu Cerbul de Bronz şi premiul pentru popularitate. Paula Seling i-a acordat atunci cele mai mari note.

PERSPECTIVE MUZICALE NOI Pe lângă proiectul pentru selecţia Eurovision din Danemarca, Ovi a terminat, de curând, lucrul la un nou single, care va fi lansat în Europa. Piesa se numeşte \"She\'s After My Piano\" şi este interpretată de Ovi featuring Ceelay, o artistă daneză. Această piesă este lucrată împreună cu Simen Eriksrud, cel care a produs piesa \"Playing With Fire\".

Pe lângă apariţiile televizate din România, Ovi este invitat, pe 18 noiembrie, la o emisiune muzicală de la televiziunea naţională norvegiană NRK. De asemenea, pentru luna decembrie, Ovi are programate concerte în ţară, în formula care l-a consacrat, alături de Paula Seling, cu care nu prea a mai apărut pe scenă în ultima perioadă din cauza programului şi a distanţei. De acum înainte, însă, va putea face acest lucru mai des şi mai uşor.