OVIDIU - ANL, aşteptat să înceapă lucrările

Primăria oraşului Ovidiu speră ca prin ridicarea blocului ANL să rezolve o parte din probleme locative ale oraşului. Primarul Dumitru Bocai a declarat că aşteaptă ca cei de la Agenţia Naţională de Locuinţe să demareze lucrările. „Tot cea depins de noi am făcut. Am pus la dispoziţie terenul, am pregătir lucrările de infrastructură. Acum aşteptăm să vină ANL-ul să se apuce de lucru. Este vorba de un bloc cu 10 etaje, cu două scări, care va avea 70 de unităţi locative”, a declarat Bocai. El a precizat că o altă soluţie de rezolvare a problemei locuinţelor a fost acordarea de terenuri, cu titlu gratuit, tinerilor pînă în 35 de ani care locuiesc în Ovidiu. „Am dat pînă în prezent 189 de loturi de teren tinerilor din Ovidiu. Este un sprijin pe care noi îl oferim tinerilor, mai ales că autoritatea locală se va ocupa şi de ceea ce înseamnă infrastructură”, a precizat Dumitru Bocai. Primarul a mai spus că, de curînd, a fost finalizată şi reţeaua de alimentare cu apă din noul cartier aflat în satul Poiana, care aparţine de Ovidiu. „Am finalizat o lucrare de 1,5 milioane lei, pe care acum dorim să o predăm către Consiliul Judeţean şi Regia de Apă, pentru a o exploata”, a declarat primarul. Cît priveşte alte proiecte ce au rolul de a dezvolta oraşul, Bocai a declarat că aşteaptă să primească răspuns de la ministerele unde au fost depuse proiectele. „Partea noastră, reprezentînd studii de fezabilitate, tot ceea ce înseamnă documentaţie, a fost finalizată şi depusă acolo unde trebuia. Acum aşteptăm ca cei de la ministere să se mişte la fel de repede şi să obţinem finanţările necesare”, a precizat Bocai.