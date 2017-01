Ovidiu - Demersuri pentru construcţia de locuinţe sociale

Conducerea Primăriei oraşului Ovidiu se străduieşte să strîngă fonduri pentru a finanţa proiectele pe care doreşte să le dezvolte. O primă sursă de venit o reprezintă taxele şi impozitele locale. Primarul oraşului, Dumitru Bocai, a declarat că locuitorii trebuie să sprijine autoritatea locală prin plata la timp a impozitelor şi taxelor locale. „Am decis să păstrăm în 2009 acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor ca şi în 2008. Noutatea în acest an este introducerea taxei de salubritate şi în satul Poiana, unde, pînă în prezent, locuitorii aruncau deşeurile într-o groapă la marginea satului. Acum vor trebui să plătească taxa de salubritate. Societatea Oviprest, ce aparţine de Consiliul Local Ovidiu, va efectua operaţiunile de salubritate şi în Poiana. Am reuşit să mărim parcul auto al societăţii cu două maşi de colectare a deşeurilor“, a declarat Dumitru Bocai. El a adăugat că aşteaptă ca Guvernul să definitiveze bugetul naţional pentru a putea să stabilească priorităţile la nivel local. Un alt proiect important pe care autoritatea locală din Ovidiu doreşte să-l pună în aplicare se referă la construirea unor blocuri cu destinaţie socială. Primăria a dat cu titlu gratuit un teren celor de la ANL, pentru a construi acolo şase blocuri cu credit ipotecar. Pînă în prezent, ANL nu a reuşit să finalizeze nici măcar un bloc. „Avem nevoie de locuinţe sociale în Ovidiu. În ultimii patru ani, cei de la ANL nu au construit nici măcar un bloc. Am decis să le luăm jumătate din teren înapoi, unde intenţionăm să construim trei blocuri de locuinţe sociale. Urmează să vedem cum vom face rost de fonduri pentru această investiţie extrem de importantă“, a afirmat primarul din Ovidiu.