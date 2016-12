OVIDIU - Locuinţele ANL aşteaptă finanţare

Primăria oraşului Ovidiu are în vedere rezolvarea problemei legate de deficitul unităţilor locative. Primarul oraşului, Dumitru Bocai, a demarat o serie de proiecte menite să rezolve această problemă. Unul dintre ele se referă la construcţia de blocuri ANL, la nivelul oraşului fiind în fază avansată de execuţie două blocuri. „Cu cele două blocuri construite de ANL rezolvăm o parte din problema unităţilor locative“, a declarat Dumitru Bocai. Primăria a dat cu titlu gratuit un teren celor de la ANL, pentru a construi acolo şase blocuri cu credit ipotecar. Pînă în prezent, ANL nu a reuşit să finalizeze nici măcar un bloc. „Avem nevoie de locuinţe sociale în Ovidiu. Noi am finalizat la nivelul primăriei toată documentaţia pentru construirea blocurilor ANL. Acum am depus proiectul la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi aşteptăm să vedem cînd va fi asigurată finanţarea“, a declarat primarul oraşului Ovidiu. Primarul a afirmat că la nivelul consliiului local din Ovidiu s-a decis să se ia jumătate din teren înapoi, unde se intenţionează să fie construite trei blocuri de locuinţe sociale.