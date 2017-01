OVIDIU - Proiect pentru noi spaţii verzi

Primăria oraşului Ovidiu a pregătit un proiect pentru îmbunătăţirea urbanistică, ce prevede amenajarea unor zone cu spaţii verzi. Primarul oraşului, Dumitru Bocai, a declarat că, în prezent, proiectul se află în faza de finalizare, urmînd a fi depus la Ministerul Mediului în vederea obţinerii finanţării. “Am identificat o serie de zone la nivelul oraşului, unde dorim să amenajăm spaţii verzi. Am fi dorit să facem mici părculeţe, dar nu am avut spaţiul necesar pentru aşa ceva. Cred că, prin amenajarea acestor spaţii verzi, faţa oraşului se va schimba. Ceea ce a depins de noi, ca administraţie locală, pot spune că am finalizat, referindu-mă aici la proiect, urmînd ca Ministerul Mediului să promoveze o hotărîre de Guvern prin care să atribuie fondurile necesare finalizării acestui proiect”, a declarat Dumitru Bocai.