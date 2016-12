OVIDIU - Proiect pentru un bloc de locuinţe sociale

Primăria Ovidiu a realizat un portofoliu de 20 de studii de fezabilitate care, în prezent, se află pe agenda edilului şi a consilierilor locali. Primarul oraşului, Dumitru Bocai, a declarat că bugetul este insuficient pentru a susţine toate proiectele de care are nevoie localitatea, menţionînd că aproape toate proiectele vor fi făcute cu fonduri europene. „Avem depus un studiu de fezabilitate pentru un bloc cu 10 etaje pentru locuinţe sociale. Acesta va avea 70 de apartamente şi va fi construit pe un teren aflat la ieşirea din Ovidiu spre Lumina. Bugetul oraşului Ovidiu nu putea să susţină acest proiect în valoare de 5 milioane de euro, motiv pentru care ne-am pregătit cu proiecte pentru a obţine aceste fonduri. Pentru a nu avea probleme, am apelat la o firmă specializată din Bucureşti, care ne-a pus la punct dosarul, pentru care eu cred că vom obţine finanţare“, a declarat Dumitru Bocai. El a mai spus că primariii din judeţ trebuie să se concentreze pe aceste fonduri europene, pentru că bugetele de criză nu le permit să susţină dezvoltarea localităţilor. „Cu bugetul nostru nu vom putea să facem nici măcar un bloc sau să asfaltăm vreo stradă. Este un an de criză, pe care noi, primarii, trebuie să îl înţelegem şi să ne concentrăm asupra fondurilor europene care ne aşteaptă. Dacă eu, ca primar, voi reuşi anul acesta să fac măcar trei dintre proiectele pe care mi le-am propus, mi-am îndeplinit obiectivul pentru 2009“, a mai afirmat Dumitru Bocai.