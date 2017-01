Ovidiu Komornik, în turneu european

Deşi are o carieră de invidiat, atît ca interpret, cît şi ca textier, Ovidiu Komornik are numeroase concerte în ţară şi în străinătate. Publicul îl solicită, astfel că Ovidiu Komornik va efectua un turneu în Italia, unde va concerta în trei mari oraşe: Roma, Milano şi Torino. Mai mult, artistul răsplătit cu premii la festivaluri din ţară şi străinătate a revenit, de curînd, din Germania, unde a susţinut concerte în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie, la Frankfurt, Stuttgart, Konstanz, Mannheim. Artistul român este foarte încîntat de solicitările sale, dar şi de ceea ce face de atîţia ani. "Meseria pe care o am este un concediu permanent, cel puţin aşa zic eu. Cu toate că muncim foarte mult şi ne dăm sufletul în concerte, o facem cu mare satisfacţie, iar oboseala nu se mai simte. Cel mai minunat concert este cel în care mă întîlnesc cu cei care apreciază muzica mea şi care mă aplaudă şi, de ce nu, cîntă cu mine", a subliniat Ovidiu Komornik.