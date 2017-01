Ovidiu Komornyik îşi vinde prima chitară

Ovidiu Komornyik s-a hotărît să îşi scoată la vînzare prima sa chitară, special pentru fanii săi. „A fost prima mea chitară şi am schimbat multe seturi de corzi pînă am învăţat să cînt. Nu numai că m-a învăţat să cînt, ci m-a şi ajutat să ajung la sufletul publicului. Am compus cu acestă chitară piesele Frumoasa mea, Te-am trădat şi Eşti mireasa vieţii mele”. Îi doresc celui care o va cumpăra să îi încînte viaţa şi să îi aducă linişte în suflet”, a mărturisit Ovidiu. Preţiosul obiect se află la dispoziţia doritorilor pe site-ul www.precious.ro.

Ovidiu Komornyik a debutat în activitatea muzicală în anul 1988, fiind angajat, începînd cu acel an, la Teatrul de Revistă din Deva, ca solist vocal. În această calitate a avut, pînă în 1990, nenumărate turnee prin ţară. Artistul se poate lăuda, în cariera sa de pînă acum, cu nenumărate trofee cîştigate la diverse festivaluri, printre care: Trofeul „Stelele Cetăţii”, Trofeul Festivalului Cîntecului de Dragoste. „Meseria pe care o am este un concediu permanent, cel puţin aşa zic eu. Cu toate că muncim foarte mult şi ne dăm sufletul în concerte, o facem cu mare satisfacţie, iar oboseala nu se mai simte. Cel mai minunat concert este cel în care mă întîlnesc cu cei care apreciază muzica mea şi care mă aplaudă şi, de ce nu, cîntă cu mine”, a precizat Ovidiu Komornyik.