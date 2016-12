„Ovidius” îşi alege rectorul în mai!

17:18:07 / 15 Ianuarie 2014

Roxana

Dr Catrinoiu sufera de aceleasi metehne cu Epure- anul 2013: cel mai bun diabetolog al anului.... in conditiile in care exista atati profesori mari. ca si epure vrea sa fie ea prima sa aibe titluri. Nu se ocupa de pacienti, umbla toata ziua cu fustele scurte la prezentari de medicamente pe bani grei si la conferinte platite de companiile medicale. ar fi cea mai mare greseala. si apoi in constanta exista NUMAI M AKIDONI??? astia se ajuta intre ei indiferentt daca incalca refulamente etc. nu va ajunge ce am tras cu epure si cu mandra lui stanciu?? vreti sa va duceti dracului sa va desfiintati? intrun fel ar fi mai bine sa se termine cu aceasta ovidius. catrinoiu va duce sigur la desfintare