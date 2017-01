„Ovidius”, pe locul doi în topul celor mai bune licee din ţară

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei a devansat ziua repartizării computerizate. Elevii de clasa a VIII-a au aflat, cu stupoare, că repartizarea computerizată care le va hotărî viitorul a avut loc joi, 12 iulie. Ministrul motivează această devansare prin faptul că, în felul acesta, se scurtează aşteptarea părinţilor şi elevilor. Potrivit graficului de admitere, în 14 iulie are loc afişarea în unităţile de învăţămînt gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţămînt liceal şi profesional de stat din judeţ, iar în 15 iulie - afişarea de către fiecare unitate de învăţămînt liceal şi profesional a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate. La nivel naţional, pentru anul şcolar 2007/2008 au fost repartizate 133.277 de locuri în licee şi 86.349 la şcolile de artă şi meserii (SAM). Peste 1.500 de elevi din întreaga ţară au rămas nerepartizaţi în licee. Din totalul acestora, 27 au media peste 8, un număr de 578 de elevi au medii cuprinse între 7 şi 8, 911 elevi au medii între 6 şi 7 şi 23 de elevi au medii între 5 şi 6. Peste 70.000 de elevi, adică 53,10%, au scăpat de emoţii, deoarece au intrat la liceul indicat la prima opţiune şi peste 100.000 (75%) au intrat la una din primele trei opţiuni. La nivel naţional, 33 de elevi au media 10. 32 dintre aceştia au optat pentru liceele cu profil de matematică-informatică sau bilingv, română-engleză. Din topul celor 10 licee cu cea mai mare medie la admitere, două sînt din Constanţa. Pe primul loc se situează Liceul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, la care ultima medie de admitere este 9,51, urmat de Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa, cu 9,50 şi de Colegiul Naţional „Mihai Viteazu”, cu 9,48. Urmează Colegiile “Sf. Sava” şi “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, Colegiul Naţional “B.P. Haşdeu” din Buzău, Liceul Teoretic “Traian” din Constanţa etc. Ultima medie de admitere din “topul celor 10” este 9,24! La nivel naţional, au mai rămas 82.300 de locuri libere, din care 5.494 în licee, iar restul în SAM-uri. Pentru aceştia, a doua etapă va avea loc în 23 iulie, cînd va fi realizată a doua repartizare computerizată. În intervalul 28 -31 iulie, este stabilită perioada pentru rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după repartizarea computerizată, a candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la repartizările computerizate. În 25-28 iulie, are loc repartizarea candidaţilor din seriile anterioare, care au împlinit vîrsta de 18 ani pînă la data de 31 decembrie 2007, inclusiv pe locurile din învăţămîntul seral şi cu frecvenţă redusă.