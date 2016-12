„Ovidius” şi-a deschis porţile

Sute de elevi, viitori studenţi, au participat la Zilele porţilor deschise de la Universitatea „Ovidius” Constanţa. Manifestarea se desfăşoară pe parcursul a trei zile (19 - 21 martie), timp în care cei interesaţi să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior se pot interesa în legătură cu oferta educaţională a universităţii constănţene. Cu acest prilej, viitorii studenţi pot vizita sălile de curs din cele două campusuri, căminele studenţeşti, biblioteca şi baza sportivă a Universităţii „Ovidius”. Partea spectaculoasă a manifestării a fost reprezentată, ca în fiecare an, de studenţii Facultăţii de Arte, Catedra de Teatru, specializarea Artele spectacolului (Teatru). Aceştia (Cătălina Ana-Maria Ştefan, Arina Cojocaru, Ionuţ Alexandru, Marian Avramescu şi Bruno) i-au întâmpinat pe elevii interesaţi să urmeze cursurile instituţiei de învăţământ superior îmbrăcaţi în costume de teatru şi machiaţi adecvat. În plus, de la standul Facultăţii de Artă, nu au lipsit cele două „statui”, realizate cu atenţie, inspiraţie şi extrem de multă voinţă de studenţi ai anului II Teatru, Daniela Cojan şi Ionuţ Buruiană. „Elevii sunt interesaţi de ceea ce avem de oferit. Cartea noastră de vizită o reprezintă performanţele studenţilor noştri şi acestea nu sunt puţine. Încercăm, însă, să nu-i speriem de pe acum cu ceea ce îi va aştepta după ce vor deveni studenţii facultăţii noastre”, a declarat lect. univ. dr. Dumitru Lupu.

PESTE 11.000 DE LOCURI. Potrivit rectorului Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină, pentru anul universitar 2011 - 2012, conducerea universităţii a solicitat acordarea a peste 11.000 de locuri, la toate formele de învăţământ. „Cel mai important lucru pe care l-am observat la această ediţie este numărul mare de tineri care se interesează de oferta educaţională pe care o punem la dispoziţia lor. Văd, în interesul tinerilor, importanţa pe care Universitatea „Ovidius” o prezintă pentru zonă, pentru ţară şi chiar şi pentru străinătate, având în vedere că, recent, am avut o expoziţie la Viena, Austria, pentru prezentarea ofertei educaţionale”, a declarat rectorul Ciupină. Dacă majoritatea tinerilor, dar nu numai, au venit la Zilele porţilor deschise pentru a vedea încotro se pot îndrepta, din punct de vedere academic, au fost şi vizitatori care ştiau exact la ce facultate doresc să se înscrie. „Întotdeauna mi-am dorit să urmez Facultatea de Litere, specializarea română - engleză. Mă bucur că am participat la această manifestare, pentru că am aflat mai multe despre specializarea pe care vreau s-o urmez. De exemplu, am foarte multe discipline facultative din care pot alege”, a declarat Florica Rada, pretendentă la titlul de studentă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.

Pentru anul universitar 2011-2012, conducerile celor 16 facultăţi din cadrul Universităţii „Ovidius” au pregătit o ofertă educaţională diversificată. Una dintre noutăţi aparţine Facultăţii de Matematică şi Informatică, pentru care anul universitar viitor va reprezenta primul an cu ciclu de master pentru specializarea Informatică. În ceea ce priveşte taxele de înscriere la concursul de admitere, acestea pornesc de la 50 de lei şi ajung până la 170 de lei.